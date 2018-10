‘Expedición ingrediente’, lo que pasa de la tierra a la boca

'Expedición ingrediente', la nueva propuesta de Señal Colombia que se emite de lunes a viernes a las 7:30 p. m. tiene mucho humor pero también hace una análisis crítico sobre las formas de producir la comida y las necesidades que la humanidad ha creado

Con un plato de comida en la mesa cada día, a muy pocos se les ocurre preguntar cómo se cultiva el maíz, cómo corren los pollos por una granja, cómo se pesca en el río y en el mar, hasta cómo es la recolección de papas.



La comida, que es transversal a todos los momentos de la vida, es el eje de este programa, que entre el humor y la realidad habla de la importancia de cuidar el nuestra tierra y nuestros recursos.



El programa tiene infografías y graficaciones, y la presentación de Sandra Serrato, cantante y conductora de distintos espacios.



Fernando Zornosa, director de esta serie de ocho capítulos, cuenta que la producción investigó “cómo llegan hoy los ingredientes a nuestra mesa, cómo las demandas de la sociedad moderna están generando un notable impacto social, económico, medioambiental y cultural en la alimentación. Y es que no podemos seguir tragando entero, es hora de entender que esto no es solamente responsabilidad de otros, es responsabilidad de todos: gobiernos, empresas y de nosotros como consumidores y ciudadanos”.



El programa no plantea críticas, sino reflexiones y arroja datos que preocupan, como que anualmente en el país se van a la basura 9.76 millones de toneladas de alimentos, a pesar de los más de 8 millones de colombianos que viven bajo la línea de pobreza.



Otro de los capítulos es 'En forma de maíz', que analiza la siembra del fruto de la tierra y tradicional de América, contra el transgénico, que ha sido impuesto como una solución para hacer más eficiente la producción y dar de comer a más gente. La pregunta es si este último tipo de maíz es héroe y villano.



También está 'Terreno ganado', que muestra, el costo ambiental de tener tierras solo para que paste el ganado, y 'Planeta empaquetado', con el impacto para la salud de comer productos con preservantes y químicos, y a la vez producir gran cantidad de empaque para ponerlos y comercializarlos.



Otro capítulo es 'Como pez en la canasta', que muestra que comemos poco pescado, a pesar de tener dos mares y muchos ríos, y que mucho del que comemos es importado, eso sin contar que tenemos una alerta de mercurio en el atún.



'La papa de mamá' es el capítulo que analiza nuestra relación con la papa y cuenta que tenemos 250 especies nativas. Además, narra la relación de grupos familiares con su siembra, cosecha y venta, y agrega un detalle: que cada año entran al país miles de toneladas de papa congelada (la que consumimos a la francesa) procedentes de Europa.



Y el capítulo sobre el pollo, uno de los más divertidos e interesantes, arroja muchos datos sobre el por qué lo consumimos en cantidades industriales e intenta responder preguntas como si este consumo puede llegar a alterar el desempeño sexual... para mal.



Cierra este especial 'Monedas de cacao', hablando de la calidad del cacao colombiano y su viabilidad para convertirse en un renglón muy importante de exportación, un trabajo que se ha venido haciendo.



¿Dónde y cuándo?

De lunes a viernes, a las 7:30 p. m. por Señal Colombia.