Patty Lin, una reconocida exguionista de televisión, reveló detalles sobre lo difícil que puede llegar a ser la industria y relató su paso por exitosas series como la comedia Friends.



La mujer, que también trabajó para Breaking Bad, publicó recientemente el libro 'End Credits: How I Broke Up with Hollywood' (Créditos finales: cómo rompí con Hollywood), en el que plasma sus memorias durante su paso como escritora de guiones de importantes producciones, y cómo a pesar del éxito que podía alcanzar, también se sentía agobiada con los sacrificios que su trabajo traía.

Parte del libro de Lin está centrado en Friends, la exitosa serie de comedia para la que escribió guiones en la temporada siete, durante los años 2000 y 2001.



Si bien, trabajar en esta producción significaba un gran paso en su carrera, no todo fue bueno. Pues según relata había extenuantes horas de trabajo y constantemente se sentía presionada con los chistes o el humor que debía incluir en el programa.

El trabajo en conjunto con los actores

Saber que estaría junto a los protagonistas podía causar cierto nerviosismo y expectativa en la guionista, quien tan solo llevaba dos años de carrera cuando la llamaron para hacer parte de esta producción.



En un principio estaba entusiasmada con compartir con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer.



Aunque "la novedad de ver a grandes estrellas de cerca desapareció rápidamente", pues los protagonistas "parecían descontentos de estar encadenados a un programa viejo y cansado cuando podían diversificarse", por lo que sentía que "se preguntaban constantemente cómo cada guión les serviría específicamente".

La industria era difícil

Desde que se retiró de la industria, recibe constantemente preguntas a cerca del porqué dejaría un "trabajo tan genial", a lo que responde en su libro: "¿Por dónde empezaría? Estaban las horas extenuantes, los jefes egoístas, la política y la disfunción, las formas en que escribir para televisión se parece más a hacer artilugios que a crear arte: está todo contra lo que el Writers Guild of America está luchando actualmente con su huelga en curso, y los problemas solo se han vuelto más complejos desde que me jubilé en 2008".



En Friends llegó a tener jornadas de trabajo de hasta 12 horas e incluso hasta la madrugada. Aunque, otra de las cosas que no la hacían feliz era la presión sobre tener que escribir chistes que luego serían juzgados duramente por una sala de redacción y por los mismos actores.



Lin también señala en este apartado dedicado a Friends, y divulgado por 'Time', que llegó a tener el síndrome del impostor, al no sentirse merecedora de su puesto en esta exitosa producción, y constantemente pensaba que la habían llamado como parte de una cuota de inclusión racial.



