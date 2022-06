“Esto es quizá lo más grande que he hecho”, dice Cristina Umaña con una voz entrecortada en una charla exclusiva con EL TIEMPO. Tiene unas gafas deportivas, una camiseta sin mangas y revela una pequeña sonrisa para equilibrar la emotividad ahora que recuerda el intenso rodaje de Noticia de un secuestro, serie de Amazon Prime Video inspirada en la obra homónima de Gabriel García Márquez y que se estrenará pronto en más de 240 países.

Hace unos años, Umaña quedó impactada con la historia y se llegó a imaginar en el papel principal. Por eso, ahora se le siente un verdadero amor por la oportunidad de ser parte de esta nueva mirada de ese gran reportaje literario de Gabo, acerca de uno de los momentos más intensos de la historia contemporánea del país. “Cuando hay esa conjunción entre la razón y la emoción, los milagros suceden”, reflexiona Umaña acerca de la producción que, en su hilo conductor, reconstruye el secuestro a manos de Pablo Escobar de Maruja Pachón de Villamizar, periodista y exministra de Educación nacional durante el gobierno de César Gaviria.

El libro se lanzó en 1996 y se dice que Gabo lo escribió por una petición de Maruja Pachón y su esposo, Alberto Villamizar. El resultado es un magistral relato de un momento histórico y una cruda radiografía de la sociedad colombiana. El reportaje conecta el drama de los secuestrados que fueron víctimas de Escobar en una escalada de terror: Beatriz Villamizar, hermana de Alberto Villamizar; Diana Turbay y Marina Montoya (que fueron vilmente asesinadas); Richard Becerra, Hero Buss y Francisco Santos, ofreciendo detalles de sus días de cautiverio, sus frustraciones y hasta los conflictos con los que lidiaron sus captores.

Así llegó el papel

Al final, el milagro se dio para la actriz, pues consiguió una oportunidad de presentar audición para uno de los proyectos más ambiciosos de Amazon Prime Video en Colombia y luego recibió la noticia de que el papel protagonista era suyo.

En el proceso había probado el papel de Diana Turbay, pero cuando le dijeron que la producción quería que intentara con el de Maruja Pachón de Villamizar, ella sintió que había algo especial con esta nueva Noticia de un secuestro.

Umaña hace el papel de Maruja Pachón en la miniserie. Foto: Amazon Prime Video

“Grité de felicidad con la noticia y me preparé a fondo. Tras hacer el casting vino la espera, y como al mes me avisaron que había quedado en Callback con unas tres o cuatro actrices (que es un nuevo llamado para probar más matices y una pista de que hay una gran opción para quedarse con el papel), luego recibí una llamada de la productora del proyecto y tras otros veinte días me llamó mi mánager y me dijo que lo había logrado. Fue algo emocionante, una delicia, fue algo hermoso”.

En los 90 yo era una adolescente y estaba estudiando en Bogotá. Era un momento muy difícil: había bombas, terrorismo muy fuerte y estábamos tratando de vivir en un país muy complejo. FACEBOOK

Mientras asimilaba la noticia sola en su casa, en julio de 2020, Cristina Umaña tuvo que dar otro pie de espera en un momento en que el covid orbitaba en todo el mundo y se ajustaban algunos detalles de la serie, con el productor Rodrigo García (hijo de Gabriel García Márquez) y el director y productor ejecutivo chileno Andrés Wood (Machuca y Violeta de mil colores) en el proyecto.

“Fue un tiempo para reencontrarme con el libro, ahondar todo acerca de Maruja, observarla y entender ese momento de Colombia. Como en enero de 2021 pude contactarme por Zoom con ella, conversar sobres sus sentimientos y sus pensamientos en el encierro (...). Para mí era importante llenarme de todas esas imágenes de ese momento tan duro en su vida”, cuenta la actriz de su personaje. Además, fue la oportunidad para revivir una década. “En los 90 yo era una adolescente y estaba estudiando en Bogotá. Era un momento muy difícil: había bombas, terrorismo muy fuerte y estábamos tratando de vivir en un país muy complejo”, rememora acerca del contexto. Pero el reencuentro con esa década, a través del detalle y la maestría periodística con que García Márquez plasmó sus brillos y sus sombras, fue claramente también un golpe emocional.



Otro tema: ‘Me preparé toda la vida para contar a Julio César’: Santiago Posteguillo

“Creo que no fue a mí a la única que le pasó, todos en el equipo de la miniserie compartimos ese sentimiento: hay una tristeza profunda. A mí me ha surgido un dolor inevitable al recordar y contar esta historia. Mi cuerpo tiene una memoria emocional de esa época, una huella que yo no sabía que existía y ahora reconozco cada vez que vuelvo a ella”, reflexiona.



“Quería contar esa experiencia del secuestro, pero también tenía que explorar lo que había fuera de él: sus hijos, su relación con su esposo, Alberto Villamizar (interpretado por Juan Pablo Raba), así como lo que ella añoraba, sus miedos, sus culpas y a lo que se acostumbró en ese cautiverio; todas esas cosas que me ayudaron a construir el universo de mi personaje en el encierro de esta ficción. Así como su relación con sus compañeras de secuestro y la interacción con sus captores (...). Me llamó particularmente la atención el estoicismo que ella siempre demostró, y quise saber de dónde venía todo eso”, describe Umaña.

Rodrigo García Barcha, director colombiano. Foto: Francois Guillot. AFP

El reto de llevar a Gabo a las pantallas siempre ha estado marcado por el riesgo. Es un autor que por las características de su obra y ese realismo mágico que envuelven sus historias pareciera quedarse corto ante las reglas y los tiempos y la narrativa que le imponía el cine o la televisión.

“No pensé en eso –reconoce Umaña–, pues admiro tanto el trabajo de Andrés Wood y de Rodrigo García que tenía la certeza de que el resultado iba a ser el mejor. En realidad, el proceso fue tan intenso que estuve totalmente absorta en él y apenas ahora puedo reflexionar sobre esa situación”, agrega Umaña, que pudo acariciar la aventura de explorar algunas cosas nuevas en esta historia.

Además, fue el reencuentro de la actriz con un papel ambientado en Colombia, que no lo hacía desde la serie Distrito salvaje (2019, también con Juan Pablo Raba), en la que se convirtió en Daniela León, una aguerrida fiscal que se enfrentaba a la violencia y la corrupción. Antes fue Gloria Bonalde – una candidata a la presidencia de Venezuela en la serie estadounidense Jack Ryan–. Todo eso marca un interesante acercamiento al poder, sus conflictos y sus consecuencias.

“Lo que sentí con Noticia de un secuestro me sigue sacudiendo. FACEBOOK

“Siento que es una coincidencia. En los últimos años me he esmerado en escoger proyectos con los que yo sienta que quiero contar algo, y estas tres mujeres (sumando su rol en la miniserie) han tenido una voz importante; así como darles espacio a su naturaleza fuerte y al hecho de que han arriesgado su familia y su vida por un ideal”.



Aunque reconoce que se sintió marcada también por el momento en que se gestó. “Rodamos en la época de las marchas en Bogotá. Fue una época muy dolorosa y contar esta historia, mientras se vislumbraba un contexto tan doloroso también fue algo muy fuerte. Estuvimos muy sensibles y casi no podíamos ni hablar. Todos llorábamos, no entendíamos, pero estábamos también al servicio de esta historia de nuestro país que, después de los años, termina casi que repitiéndose. Eso aún me conmueve”, responde con una voz quebrada. “Lo que sentí con Noticia de un secuestro me sigue sacudiendo”, finaliza.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

​@AndresHoy1