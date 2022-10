¿Cómo se arreglan los corazones y los sentimientos destrozados por años? ¿Existe algo que sane el dolor y el resentimiento y los transforme en perdón? ¿Pueden dos hermanos ser hermanos si nunca lo han sentido así? Raymond y Ray son dos desconocidos, crecieron a la sombra de un padre maltratador y tirano y su muerte servirá para intentar conectar de nuevo. Hay muchas emociones encontradas, y el espectador termina ‘tocado’ por esa pareja que deberá compartir 36 horas de camino para organizar el funeral de su papá.

“Uno no hace una película pensando en qué se llevará la gente de ella –cuenta el director y guionista colombiano Rodrigo García Barcha, que está detrás de Raymond & Ray, que se estrena este viernes 21 de octubre por Apple TV+–. Aquí intentamos pensar de dónde venimos, nuestras raíces, nuestras familias, los romances, las amistades, lo que traemos. Eso era lo que me interesaba, y creo que es al final con lo que la gente conectará”.



(Además: 'El vale' detrás de 'Rebelión', la nueva película sobre el Joe Arroyo)



Raymond (Ewan McGregor) es un hombre de buenos modales, negociante y que no ha tenido suerte con sus matrimonios (se ha divorciado dos veces), mientras que Ray (Ethan Hawke) es un músico carismático y extrovertido, al que le sobran las mujeres y los problemas donde va. Dos hermanos medios que no pueden ser más opuestos. Compartir ese viaje será una experiencia catártica que les permitirá abrirse y conocer las luces y sombras de su pasado.

“Esta es una historia sobre una de esas situaciones inesperadas que te pueden dar un shock emocional”, agrega García, que es hijo del nobel colombiano Gabriel García Márquez. “Eso puede ser doloroso y desafiante, pero de repente puede abrir una puerta al crecimiento y cambia incluso cuando crees que es demasiado tarde”.

Uno de los toques especiales de este drama es el humor, porque García Barcha lo ha impregnado de situaciones cómicas que dejan ver las costuras de una familia disfuncional. Y allí es donde aparece Lucía, encarnada por la española Maribel Verdú como una mujer arrolladora que, para sorpresa de todos, conocía al padre y a sus hijos casi mejor que ellos mismos.



“Rodrigo es un genio escribiendo guiones y, sobre todo, escribiendo para mujeres”, detalló la actriz a la agencia Efe sobre un personaje que “no juzga nada ni a nadie y es absolutamente libre e independiente”.



Otro detalle que le gustó a la actriz fue que el guion nunca justificara el origen español de la protagonista. “Recuerdo que le dije a Rodrigo: ‘No hay ninguna escena que justifique por qué estoy allí’. Y él me dijo: ‘Es que no hace falta, todos somos ciudadanos del mundo’ ”, recordó Verdú, que se afianza en sus actuaciones en Hollywood, después de participar en la serie Now and Then, también de Apple TV, y de interpretar a la mamá de Barry Allen, el famoso superhéroe de DC The Flash.

Facebook Twitter Linkedin

La española Maribel Verdú y la británica Sophie Okonedo, en la película que se estrena el 21 de octubre. Foto: Apple TV+

Para Ethan Hawke e Ewan McGregor, el tratamiento de la familia que hace García Barcha es destacable. “Cuando alguien como Rodrigo tiene algo original y perspicaz que decir al respecto; para mí, como padre e hijo, es el material más rico que existe. Él aporta un tono original que no se parece a ninguna otra película que hayas visto. Rodrigo no tiene miedo de explorar cosas que son profundas y al mismo tiempo juegan con un humor maravillosamente absurdo”, comenta Hawke.



“Para mí, en última instancia, es una historia de curación, de cómo avanzas en tu vida incluso cuando todavía hay duda y dolor. Lo que más me gusta de la escritura de Rodrigo es que ninguna escena de esta película es sobre una sola cosa –agrega McGregor–. Las emociones tienen múltiples capas y constantemente te toman por sorpresa, al igual que las emociones en la vida real. La forma en que Raymond y Ray pelean puede ser muy divertida, pero al mismo tiempo proviene de algo más profundo, del daño que comparten. El hecho de que se vea esto en dos hombres echados a perder me da esperanza”.



CULTURA

@CulturaET

Otras noticias