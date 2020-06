Eve Hewson, la hija de Bono que se pone en primera línea

Tiene 28 años y, según la crítica, un gran talento. Es Eve Hewson, con el apellido de su madre, Alison, como se dio a conocer, la segunda de los cuatro hijos que el reconocido cantante Bono con esta activista que ahora le disputa la fama al músico.

Eve Hewson protagoniza, al lado de Eva Green, la serie de HBO Las luminarias y en el primer episodio de la producción, que se emitió en Reino Unido, dejó en claro que tiene talento. A los televidentes (unos cinco millones) les gustó su trabajo.



La joven recibió estas cifras con felicidad (la serie fue el segundo estreno más visto en ese país) y ha dicho que aunque ama a su padre, su intención es quitarse de los hombros ser ‘hija de’ y hacer su carrera, aunque no puede desconocer que el músico le ha ayudado en su camino.



“Al principio, sobre todo, se me abrieron varias puertas. Había gente con mucho talento, así que era difícil incluso encontrar a un representante. Así no es como debería funcionar el sistema pero si la puerta se abre ¿qué haces? La cruzas”, comentó en una entrevista en Radio Times sobre los inicios de su carrera, agregando que podía lograr audiciones a las que sus compañeros de Tisch School of the Arts de Nueva York no podían acceder.



Sin embargo, agregó, “también es un obstáculo porque a veces la gente no sabe separarte de tu padre. No esperan que tengas talento, y cuando se dan cuenta de que sí, se sorprenden”.

En Las luminarias, Eve Hewson es la ambiciosa Anna Wetherell. La producción está basada en la novela del mismo nombre de Eleanor Catton.



La joven también ha trabajado en Un lugar donde quedarse, con Sean Penn, y fue Lady Marian en Robin Hood, versión 2018, bajo la dirección de Otto Bathurst.



Su talento, según la crítica inglesa, es innegable, e incluso afirman que podría superar el de su muy famoso papá.