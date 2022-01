Según informó HBO, el estreno de la segunda temporada de la serie 'Euphoria' alcanzó 2,4 millones de espectadores en todas sus plataformas el pasado domingo 9 de enero.



Esto la convierte en la producción de HBO con el mejor desempeño durante su lanzamiento en la plataforma HBO Max, la cual funciona desde mayo de 2020.

La primera entrega de 'Euphoria', basada en una producción israelí con el mismo nombre, vio la luz a mediados de 2019. Está escrita y dirigida por Sam Levinson; su protagonista es Zendaya, quien ganó el premio Emmy a mejor actriz en 2020 gracias a su interpretación de Rue en la miniserie.



"En medio de las vidas entrelazadas en la ciudad de East Highland, Rue, de 17 años, debe encontrar esperanza mientras equilibra las presiones del amor, la pérdida y la adicción", describe la sinopsis oficial de la serie por parte de HBO.



Uno de los aspectos que han destacado los críticos de la serie es la forma que propone para representar la vida de los adolescentes actuales. "A diferencia de otros programas para adolescentes que se enorgullecen del realismo, Euphoria está más interesada en brindar a los espectadores una experiencia emocional y es mejor ver la serie como un estado de ánimo en lugar de una guía para los comportamientos de la Generación Z", escribió Arielle Bernstein para 'The Guardian' luego de su estreno en 2019.



“Es salvaje y desconcertante (...) Mejora notablemente a medida que se centra en revelar nuevos elementos sobre su reparto de adolescentes aburridos, cabreados, apasionados y confundidos”, escribió Caroline Framke, en la revista ‘Variety’, al respecto de la primera temporada.



Los logros de 'Euphoria' a nivel visual también han sido resaltados. Por ejemplo, Alan Sepinwall, de 'Rolling Stones', escribió lo siguiente: "La dirección de Augustine Frizzell y Levinson es visualmente sorprendente en todo momento, llena de momentos iluminados para parecer tanto amenazantes como embriagadores".



Por su parte, Tim Goodman, de ‘The Hollywood Reporter’, consideró que la serie “ofrece muchos elementos impactantes (...). Pero quizá el más llamativo de todos sea el hecho de que es infinitamente mejor de lo que su premisa sugería a primera vista”.

Zendaya interpreta a Rue, una adolescente en rehabilitación. Foto: HBO Max

La espera de los fanáticos de la serie llegó a su fin el pasado 9 de enero, cuando se estrenó la segunda temporada de la exitosa producción.



Otro aspecto que podría explicar, según los críticos, su éxito es que aborda 'sin tapujos' temas como el sexo, la drogadicción, la prostitución, el amor, entre otros.



En esta ocasión, la misma Zendaya advirtió al público sobre ese asunto en sus redes sociales: "Esta temporada, tal vez incluso más que la anterior, es profundamente emotiva y trata temas que pueden ser difíciles de ver", escribió. La actriz de 25 años pidió ver la producción únicamente si la persona se sentía cómoda.



Por su parte, Rebecca Nicholson, de 'The Guardian', expresó, en su crítica de la nueva temporada, que 'Euphoria' contenía "demasiada desnudez, sexo y violencia". Y agregó: "es implacablemente explícita esta vez, como si se mirara a sí misma y pensara: 'no, no es lo suficientemente impactante, prueba esto'".

