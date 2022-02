‘Euphoria’ es una de las series más vistas de los últimos años y causó furor con el estreno de su segunda temporada. Sin embargo, pocos saben que esta producción es un 'remake' de una miniserie israelí que está basada en la historia real de un asesinato.

La serie de HBO

La historia gira en torno a Rue (Zendaya), una adolescente de 17 años que acaba de salir de rehabilitación por su adicción a las drogas. A pesar de haber finalizado su tratamiento, Rue vuelve a consumir sustancias inmediatamente regresa a casa.



En su trayecto por retornar a la escuela y a su rutina, Rue conoce a Jules, quien se convertiría en su mejor amiga. En el camino la adolescente le brinda oportunidades para que cambie, pero le cuesta demasiado luchar contra su dependencia a las drogas.

Aunque la adicción de Rue es un problema grave, no es el único tormento que está presente en su drama adolescente, pues habrá más personajes que deberán enfrentar un problema distinto en su día a día.



Esto sucedió en la primera temporada, estrenada en junio de 2019. Para la segunda parte, que llegó este 2022, HBO despertó la intriga de los fanáticos en la portada de la serie que aparece en el portal web.



“Para Rue (Zendaya) llegó el momento de afrontar las consecuencias de su adicción. ¿Podrá recuperar a Jules (Hunter Schafer)? Averigua esto y qué más deparará a tu grupo de adolescentes favorito en la segunda temporada de 'Euphoria'”, se puede leer en la página adjunta al tráiler.



El elenco está conformado por Sydney Sweeney (Cassie), Hunter Schafer (Jules), Angus Cloud (Fezco), Jacob Elordi (Nate), Barbie Ferreira (Kat), Alexa Demie (Maddy), entre otros actores que le dan vida a los singulares personajes de la historia.



'Euphoria' es una de las series más cotizadas en el mundo, pero ¿sabía que esta no es la versión original?

La historia real

El drama estadounidense es un 'remake' de una miniserie israelí, la cual también se denomina ‘Euphoria’. La producción original está basada en otra historia, pero esta vez, es de la vida real.



Se basa en el caso de Ra’anan Levy, un adolescente israelí de 17 años que fue asesinado en el 2004 en un club nocturno, a manos de un hombre con celos enfermizos.



Según el portal web ‘The Jerusalem Post’, Levy estaba alistándose para irse al ejército en unos días, ya que en Israel es obligatorio prestar servicio militar por un periodo de tres años.



Aunque a él no le animaban mucho las fiestas, sus padres lo convencieron de salir a disfrutar sus últimos días con sus amigos el 18 de diciembre del 2004.



Esa noche, a los adolescentes les negaron la entrada a la discoteca por no cumplir con ciertos estándares sociales. En la misma fila, esperando el filtro, se encontraba una muchacha con quien Levy entabló una conversación de unos minutos.



El joven no se percató de que la mujer estaba en ese lugar con su novio, quien interpretó que Levy estaba intentando seducir a su pareja. En ese momento, los celos lo llenaron de ira y comenzó una persecución.



El novio de la joven y sus amigos subieron a una camioneta 4X4, en la que fueron en búsqueda de Levy. Cuando finalmente lo encontraron, unas cuadras más adelante, uno de los amigos del novio se bajó y le clavó un puñal en el corazón al adolescente.



Ra’anan Levy fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Dos años más tarde, las autoridades realizaron la captura de los hombres implicados en el asesinato, quienes ya tenían antecedentes legales.



Yitzhak Levy, el padre de la víctima, dio una entrevista a ‘The Jerusalem Post’ en la cual declaró: “Leía que les pasaban estas cosas a otros chicos y pensaba que solo era a los más problemáticos, no a los que vienen de buenas familias”.



Adi Levy, la madre del joven, también se pronunció al respecto y dijo que “no tenía ni idea de que había esta violencia en los clubs, mi otra hija me dijo que vivía en una burbuja”.



En el año 2012, el director de cine israelí, Ron Leshem, decidió dar vida a la historia de Ra’anan Levy creando la miniserie 'Euphoria' de la cual, años más tarde, habría una nueva versión estadounidense.

En la serie original de ‘Euphoria’ el novio de Hofit, quien sería Rue en la serie estadounidense, asesina a un joven, quien sería representación de Nate, en medio de un ataque de celos.



Ante esta situación, Hofit cae en una profunda depresión y, desde ese momento, empieza a consumir drogas. La adolescente no deja de pensar que esa muerte fue su culpa, por lo que se le hace cada vez más difícil salir de su adicción.

La historia real de la serie se basa en el caso de un asesinado de un joven israelí. Foto: Facebook: Euphoria

