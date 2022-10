El actor y productor de cine y televisión Eugenio Derbez pasa desde agosto por un problema de salud fuerte que ha detenido todo su trabajo. Se trató del accidente doméstico por el que terminó hospitalizado y del que se recupera muy lentamente.

Su esposa, Alessandra Rosaldo, se ha encargado de informar sobre la evolución del artista y entre las más recientes declaraciones afirmó que Derbez tiene que realizabr 20 ejercicios de fisioterapia distintos y que estos le han generado nuevos dolores.



Cabe recordar que el accidente tuvo tan fuertes consecuencias, que Derbez permaneció sedado a lo largo de dos semanas. En ese lapso, muchos especularon sobre los motivos del accidente y cuando el propio artista grabó un mensaje en video, explicándolo, muchos no quedaron conformes.

Según Derbez, el accidente se dio cuando se encontraba inmerso en un videojuego virtual con su hijo Vadhir Derbez. Tropezó, cayó y el efecto fueron las múltiples fracturas de las que ahora se recupera.



“Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita… -explicó-. “Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos”.

Pero, el rumor -alentado por el periodista Alejandro Zúñiga- dice que no estaba jugando, sino que se fue a los golpes con su propio hijo. Solo que, según Zúñiga, no lo hace público porque en Estados Unidos hubieran sido castigados por las autoridades.



La declaración fue desmentida por Alessandra Rosaldo, única vocera oficial de Derbez en estos momentos, quien además compartió lo dura que ha sido la fase de fisioterapia para el actor.

“Ya empezó la fisioterapia, cosa que lo tiene por un lado con mucho dolor, dolores nuevos, pero también muy motivado, muy emocionado porque empieza ya a moverse, a notar cambios, a tener un poco más de independencia”, dijo la esposa. Además anunció que tardará unos tres meses en alcanzar la recuperación completa.



“Empieza a mover el brazo, lo pone a hacer diferentes ejercicios, hay uno que hace con poleas como para empezar a tener otra movilidad acá (en el hombro) y un poquito de fuerza, obviamente el brazo ha estado pues quieto mucho tiempo entonces hay que reforzarlo. Lo ponen a hacer 20 cosas diferentes”, añadió.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET