El actor mexicano Eugenio Derbez renovará los votos de matrimonio con su actual esposa, la cantante Alessandra Rosaldo, en algún viaje que realicen, confirmó en entrevista con EFE. "Siempre hemos tenido la intención de hacerlo, y yo creo que lo vamos a hacer eventualmente en algunos de nuestros viajes", dijo.

No obstante, aseguró, no será la primera vez que renuevan sus votos, pues ya lo hicieron en un viaje pasado en el que le entregó un anillo. "A ver si viene algún otro viaje y lo volvemos a hacer", propuso el actor, conocido por su tono humorístico y producciones como '¡Hombre al agua!' (2018), 'Cómo ser un latin lover' (2017) y 'No se aceptan devoluciones' (2013), entre otras.

(Tal vez quiera leer: Un faro de 65 metros: homenaje a la historia de Puerto Colombia)



También por el reality que protagoniza junto a su mujer e hijos, 'De viaje con los Derbez', que el próximo 7 de abril estrenará la tercera temporada, que les llevará hasta Jamaica.



Después de más de 10 años de relación matrimonial, Rosaldo también anunció recientemente su intención de renovar los votos junto a Derbez. "Hemos platicado de renovar votos y de volvernos a casar, y de casarnos de diferentes formas y bajo diferentes rituales", dijo en el programa televisivo de espectáculos 'Netas divinas'.

(Le puede interesar: El mundo artístico despide a Chabelo: famosos lamentan su muerte)



Derbez y Rosaldo, también actriz y presentadora de televisión, contrajeron matrimonio en julio de 2012 en una parroquia del centro histórico de Ciudad de México y han tenido una hija en común, Aitana. Aunque no es la única hija de Derbez, pues Aitana cuenta con tres hermanos más grandes: Vadhir, José Eduardo y Aislinn, quienes son fruto de distintas parejas anteriores.

Lea más noticias de su interés:



EFE