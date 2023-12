Eugenio Derbez regresa como el maestro de una niña genio en la película 'Radical'

El mexicano Eugenio Derbez lleva varias semanas resfriado. Tiene un tono nasal que lo delata al hablar; sin embargo, nos atiende sin reparar en su malestar. “Si estuviera en mi casa, hace rato me habría curado”, dice. Estuvo de visita en el país como invitado central del pasado Festival de Cine de Bogotá (Bogocine) y de antesala al estreno de su nueva película, Radical, que fue escogida como la favorita del público a principio de año en el Festival de Sundance.

Después de No se aceptan devoluciones –en 2013, una de las más taquilleras en Estados Unidos, un éxito absoluto siendo mexicana–, Derbez demostró que es un artista integral (actúa, dirige, produce) y que sus historias pueden arrugar el corazón.

“Me gusta que la gente salga del cine con una mezcla de sentimientos. En TV, hago reír, porque es un medio que prendes para distraerte; pero creo que el cine es otra cosa –asegura–. Mi meta era que la gente saliera con algo más que la risa, que le tocara el corazón, que salieran motivados, emocionados, pensando. Y Radical es como una montaña rusa de emociones. Está basada en una historia real, de Paloma Noyola, que nació y creció entre la basura y a los 12 años fue considerada como la próxima Steve Jobs. Me dije: ‘tenemos que contar esta historia’ ”.

Facebook Twitter Linkedin

Eugenio Derbez es recordado por la película 'No se aceptan devoluciones'. Foto: Cine Colombia

La película nos confronta como sociedad, que desecha el problema pero no se da cuenta de lo genera con la falta de oportunidades y la poca educación.

Totalmente. Fíjate que en la investigación me enteré de que la educación en el mundo no ha cambiado en los últimos 100 años. Y el mundo ha cambiado drásticamente. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado que con los celulares ibas a tener imagen y voz al mismo tiempo? La tecnología que hay ahorita era impensable. Entonces, siempre digo: ‘¿De qué me ha servido a mí la raíz cuadrada; el pi, 3,1416, o el seno y el coseno? Jamás me ha servido ¿Pa’ qué me lo enseñaron? De eso habla Radical. Estamos con una educación que debería ser más especializada. Hay niños que se aburren, niños genios. Estaba leyendo que a Tomás Alva Edison lo corrieron de la escuela porque decían que era mentalmente deficiente. Y es que el niño se aburría de estar estudiando lo mismo que los demás porque su capacidad era mayor. Entonces, hay niños genios que estamos perdiendo porque no sabemos educarlos.

Y también del maestro, porque es él quien puede observar a sus alumnos.

Exacto. Y el maestro te puede deshacer la vida y desmotivar. O un buen maestro te puede llevar a que alcances tus sueños y desarrolles tu potencial. Para esta película, el maestro en la vida real –Sergio Juárez– me contaba que se dio cuenta de que los niños se acercaban cada vez menos a él, estaba perdiendo el hambre por enseñar y cayó en una crisis. Además, notó que cada año perdía más y más alumnos, se iban a la mitad del año y dejaban la escuela para dedicarse al crimen, a trabajar o a cuidar a los hermanitos, cosas que no les corresponden. Así empezó una búsqueda de cómo encontrar un método para cambiar el sistema educativo, y con eso se echó de enemiga a mucha gente, pero no les cuento más para que la vean. Lo que logró fue espectacular.

Facebook Twitter Linkedin

Derbez produce y protagoniza 'Radical' que ya se puede ver en los cines del país. Foto: Cine Colombia

Es la segunda vez que interpreta a un maestro: el primero fue en la ganadora del Óscar Coda y ahora en Radical.



Sí. Pero fíjate que hay gente que piensa que Radical es una película de maestros, pero no es así. Está en la misma línea de La sociedad de los poetas muertos, de Robin Williams, o Mentes peligrosas, con Michelle Pfeiffer, pero esta película, a diferencia de las otras, te mete en el mundo de los niños. Lo que hizo el director (Christopher Zalla) es que puso las cámaras a la altura de los niños, entonces siempre vas a ver la película de abajo para arriba; quería que el espectador se sintiera como un niño más dentro del salón. Y las escenas son diferentes, hay una en la que tomas la clase junto con los niños, y empiezas a cuestionarte junto con ellos, el maestro hace la pregunta y tú estás pensando en la respuesta. Es una aproximación interesante.

Eugenio, usted ha recorrido un camino para sacar al latino del estereotipo en el cine, y creo que ha tenido éxito. Pero no ha sido fácil...



No. Hollywood es un monstruo, estás luchando con los mejores del mundo y es muy difícil poder imponer lo que piensas. Recuerdo, por ejemplo, cuando empezaba en Estados Unidos, llegaba con ideas y me decían: “too mexican” (demasiado mexicana). Yo no me podía pelear con los productores, pero pensaba que estos señores no están viendo el potencial que hay de contar historias latinoamericanas. Yo les decía: en Latinoamérica hemos consumido toda la vida películas de Hollywood y nos encanta, vemos Apollo 13, y en la vida hemos visto un cohete más que en fotos; no existe la Nasa en México; sin embargo, nos encanta, o películas como Erin Brockovich, de Julia Roberts, no hay una historia tan americana como esa, y nos encantan porque están bien contadas. Debería ser lo mismo, pero al revés, ¿sabes cuántas historias colombianas no se podrían contar en Estados Unidos que les encantarían? Pero no se abren, ha sido una lucha contra ese gigante para decirle que hay historias como Radical o Roma, de Alfonso Cuarón, que valen la pena.

SOFÍA GÓMEZ G.

REDACCIÓN CULTURA

EL TIEMPO

@s0f1c1ta

Más noticias