A Eugenio Derbez, de 59 años, se le conoce en América Latina por su papel protagónico en ‘No se aceptan devoluciones’, cinta que también coescribió, dirigió y produjo.



El actor, escritor, director y productor nació el Ciudad de México en 1962 e inició su carrera artística en las dos cadenas más importantes de su país (Televisa y Univisión), con una seria de programas de comedia que lo catapultaron a la fama.



Derbez es licenciado en Dirección de Cine del Instituto Mexicano de Cinematografía y Teatro, también ostenta el título de Licenciado en Actuación por la escuela de Actuación de Televisa y se formó en Los Ángeles y Nueva York, según su perfil en IMDB.



Es padre de cuatro hijos: Vadhir, José Eduardo, Aislinn y Aitana, esta última junto a la también actriz Alessandra Rosaldo, quien se encargó de informarle a los seguidores del actor, a través de un comunicado, que este había sufrido un accidente y tendría que someterse a una cirugía.



"El proceso de recuperación será largo y difícil, ya que deberá estar varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación", dijo Rosaldo en un comunicado.



El salto de México a Hollywood

Aunque ha tenido importantes reconocimiento a lo largo de su carrera, Derbez se catapultó cuando realizó ‘No se aceptan devoluciones’ (2013), cinta en español de mayor éxito en EE. UU.



La película recaudó más de 100 millones de dólares y Derbez fue reconocido como ‘hombre hispano número 1 más influyente del mundo’, según la revista 'Variety'. Esto lo llevó a que en 2016 recibiera una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.



Pero allí no acabó el reconocimiento hacia el actor mexicano. En 2014 recibió el premio al mejor actor por ‘No se aceptan devoluciones’ en los Premios Platino.



Película Amor a la deriva, producida y protagonizada por el mexicano Eugenio Derbez. Foto: Cine Colombia

"Antes llegaba con muchos proyectos y me decían que eran muy latino, hoy hay diversidad", le dijo Derbez a Juan Carlos Arciniegas de 'CNN' en Español en 2019, al hablar de su evolución en Hollywood.



Un nuevo éxito llegó para el mexicano este año gracias a su participación como actor y director de la película ‘Coda’, en la que interpretó a 'Bernardo Villalobos', un profesor de música que motiva a una alumna a cumplir su sueño de ser cantante. Para sorpresa de algunos, la cinta ganó el premio Óscar a Mejor Película, Actor de Reparto y Guion Adaptado.



“Más allá de los premios, la pura experiencia de trabajar con ellos (sus compañeros de actuación), de conocerlos como seres humanos no tiene precio: hemos hecho una verdadera familia", dijo Derbez a Juan Carlos Arciniégas en marzo de este año en la alfombra roja de los Óscar.



Pero el éxito de Derbez no solo ha sido en los países de habla hispana, entre el público de habla inglesa también se abrió paso con la comedia ‘¡Rob!’ de 'CBS' y cuando estuvo en Broadway con la obra ‘Latinologues’.



El actor mexicano ahora vive en Los Ángeles y tiene una compañía de producción de cine y televisión.

REDACCIÓN EL TIEMPO