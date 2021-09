El actor mexicano Eugenio Derbez ahora es mesero

El comediante mexicano más famoso en Estados Unidos y artífice de la película 'No se aceptan devoluciones', está listo para dejarse ver en un rol totalmente diferente al que sus fanáticos están acostumbrados a verlo.

Derberz se prepara para protagonizar la comedia 'Acapulco', de la plataforma AppleTV+,que se estrenará el 8 de octubre. El actor, que a pesar de quejarse de no tener papeles más dramáticos en su carrera, decidió darle una oportunidad a esta propuesta en la que interpreta a un mesero: Máximo Gallardo.



Él será el narrador de las aventuras de un joven tratando de ganar un espacio en uno de los balnearios más famosos de Acapulco en la década de los 80.



Pero el trabajo no será tan sencillo cuando conozca a la extravagante clientela del lugar, tenga que lidiar con su voluble mentor y atender su compleja relación familiar en su camino al éxito.



Enrique Arrizon hace el papel del mesero joven. Foto: AppleTV+

La serie, con diálogos en español e inglés, está levemente inspirada en la cinta de Derbez 'How to Be A Latin Lover' (Cómo ser un Latin Lover) (2017)



Los creadores de la serie son Austin Winsberg, Eduardo Cisneros y Jason Shuman; Eugenio Derbez es además uno de los productores.



Con una larga trayectoria a su espalda, el mexicano está considerado como una de las figuras hispanas más conocidas en Estados Unidos. Con 'No se aceptan devoluciones' recaudó 44,4 millones de dólares, convirtiéndose en la película en español más taquillera de la historia de ese país, mientras que en el mundo sumó 100 millones de dólares).



Eugenio Derbez en Cómo ser un Latin Lover. Foto: Cortesía IDC / Cine Colombia

Derbez también ha trabajado en otras cintas como 'Overboard' (2018) y 'Dora and the Lost City of Gold' (2019). En televisión ha tenido éxito reciente por programas como "L.O.L: Last One Laughing" (2018-2019) con el que obtuvo su primer Premio Emmy y ha logrado gran éxito con su reality, 'De viaje con los Derbez' (2019).



Además de 'Acapulco', se espera el estreno de la película 'La lotería', anunciada para Netflix en donde hará un homenaje al famoso juego de azar.



EFE