Confirmado: esto significan las escenas post créditos de Eternals

El pasado 4 de noviembre ‘se subió el telón’ de los nuevos superhéroes de la franquicia de Marvel: Eternals.



Como era de esperarse en las películas de esta casa audiovisual, se emitieron escenas post créditos de lo que sería la secuela de la cinta.

Sin embargo, los espectadores salieron con más dudas que respuestas después de terminar de ver el acto final del largometraje. Para muchos fanáticos no quedó muy clara la identidad de la misteriosa voz que se escucha en el segundo clip emitido durante los agradecimientos.

¡Alerta de Spoiler!

La escena está enfocada al personaje ‘Dane Whitman’, encarnado por Kit Harington, quien es el presunto interés romántico de ‘Sersi’, una de las integrantes de los Eternals. Él no tiene ninguna habilidad especial y durante la película no tuvo gran relevancia heroica, por lo tanto, su participación al final del largometraje parecía un tanto extraña, acaso irrelevante.



En la grabación aparece Whitman diciéndole a ‘Sersi’ que “la historia de su familia es complicada”. Poco después, los ‘celestials’ (villanos de la película) la raptan y se le ve a Dane abriendo un cofre en el que se encuentra la Espada del Ébano.



(Puede leer: Murió el actor bogotano Diego Camacho).



Pero justo antes de que este tome la espada una voz misteriosa sale de lo profundo y le pregunta: “¿Estás seguro de que está listo para esto, señor Whitman?”.

El interés romántico de una de las protagonistas podría convertirse en un superhéroe. Foto: Marvel

Cabe resaltar que ya se conocía la existencia de este personaje debido a los cómics lanzados por Marvel durante 1967. En aquellas historias se evidencia que Whitman no es más que la identidad humana de ‘Black Knight’, un experto espadachín que hace parte de ‘Los Vengadores’.

Blade: cazador de vampiros. Foto: Marvel Studios

De igual forma, Chloé Zhao, la directora de ‘Eternals’, explicó en conversación para el portal ‘Fandom’ cuál es el personaje que está detrás de la voz que cuestiona a Whitman en la escena.



“Esa era la voz de uno de mis superhéroes favoritos, el propio señor Blade. Blade, Blade, Blade, ¡sí!".



Aún se desconoce cuál sería la relación entre estos dos personajes, pues la saga del cazador de vampiros dista un poco de la historia detrás de ‘Eternals’. Sin embargo, todo parece indicar que fue una idea de Zhao con el fin de incluir al ‘vampiro de la luz’ en una próxima entrega.



También: Terror de exportación y videoclips: la receta del éxito de Tiny Tim Studios).



“Es realmente genial. (Chloé) me envió un mensaje de texto sobre eso hace un par de semanas y me dejó alucinado. No sabía que ese sería el caso, así que es muy emocionante para mí ", relató Kit Harington al citado medio.



Hasta ahora se tienen pocos detalles de la posible alianza entre ‘Black Knight’ y Blade, pero ya ha causado gran revuelo entre los seguidores de Marvel, quienes esperan con ansias la aparición de uno de los cazadores de vampiros más icónicos de las últimas décadas.



Aunque hay una serie y hasta versión animada, probablemente el Blade más popular fue el de la trilogía cinematográfica protagonizada por Wesley Snipes.



¿Snipes podría ser ‘el elegido’?

