'Eternals': los superhéroes de Marvel ahora tienen sexo

Un beso entre dos hombres, encuentros sexuales de aliento medio y diez nuevos superhéroes diversos, multiculturales e incluyentes. La trascendencia de Eternals va más allá de su importancia en el Universo Cinematográfico de Marvel, en el que son los herederos de la continuidad de los Avengers: el estudio ratifica su intención de abrir las puertas a nuevas comunidades y razas.

Hace unos meses, el estreno de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos le dio la bienvenida al primer superhéroe asiático en la historia de la casa de cómics. Ahora, con Eternals un ramillete de personajes de distintas procedencias y culturas se unen para salvar al mundo, además de presentar a la primera pareja gay en una película de Marvel.



Ajak (Salma Hayek), Sersi (Gemma Chan), Ikaris (Richard Madden), Thena (Angelina Jolie), Gilgamesh (Don Lee), Sprite (Lia McHugh), Phastos (Brian Tyree Henry), Makkari (Lauren Ridloff), Kingo (Kumail Nanjiani) y Druig (Barry Keoghan) son una raza de inmortales con poderes que han vivido durante miles de años en secreto en la Tierra, camuflados entre los humanos. Después de los funestos hechos de Avengers: Endgame, que erradicaron a la mitad de la humanidad, una nueva amenaza –con un nuevo apocalipsis de por medio– los obliga a aparecer ante los humanos.



Parece que la amplitud de Marvel se da hasta detrás de las cámaras: la chino-estadounidense Chloé Zhao, la segunda mujer y la primera asiática en ganar un Óscar gracias a Nomadland, es la directora y coguionista de Eternals.



“Chloé le da una firma especial, un estilo y una sensibilidad particular, así que ha sido fantástico poder compartir con ella, ver lo que podía hacer y ver su mano en la historia y en sus personajes, creo que es brillante la forma en que ella está dispuesta a darle a este relato un toque épico: unos paisajes espectaculares y unas batallas increíbles, todo lo que esperas de un filme como este. También es hermoso como logró las conexiones entre los personajes. Son muy íntimas”, comenta en una charla con EL TIEMPO la actriz británica Gemma Chan, que interpreta a Sersi.

Un beso polémico

La crítica, por su lado, ha sido descafeinada con sus comentarios sobre Eternals, mientras el público se encuentra dividido: hay muchos comentarios descalificadores por la trama y los efectos –un apartado que debería ser obvio para un filme de Marvel–.



“Independientemente de las intenciones de Zhao (y Marvel), Eternals es un desfile de rostros sin experiencia, una película que recorre la historia y regresa con las manos vacías”, expone The New Yorker.



En Colombia, la película acumuló 398.400 espectadores durante su fin de semana de estreno, cifra que la convierte en el taquillazo de Marvel en este 2021 en el país y en el segundo mejor lanzamiento desde la reapertura de los cines después de la pandemia.

Sin embargo, los buenos desempeños en la taquilla y la trama más bien floja –con uno que otro giro sorprendente– han quedado en un segundo plano. La polémica ha estado centrada en un beso cariñoso y en una escena de sexo sin desnudos a la vista.



Phastos (Brian Tyree Henry) y su esposo –la primera pareja homosexual en una cinta de Marvel– protagonizan uno de los besos más tiernos de la película: el que le da a su pareja luego de verse después de un largo día de trabajo, y la escena sexual entre Ikaris y Sersi en una playa de la antigua Mesopotamia. Son apenas un par de minutos sin mayor carga de erotismo puro y duro, pero los suficientes para desbarajustar el mundo de los superhéroes. El sexo ha sido un tabú en este tipo de películas, y sus personajes, por lo general, parecen tener el sexo de las Barbies. En Eternals, por un instante, no.



La película, que comienza la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), fue incluso censurada en algunos países por estas escenas. Arabia Saudí, Catar, Baréin, Omán y Kuwait se negaron a exhibir la película si no se editaba el contenido sexual, mientras en Rusia recibió 18 años en su censura (en Colombia la clasificación es de 12 años) por la misma razón.



“Estoy triste, pero orgullosa de que Marvel se negara a eliminar esas escenas –comentó la actriz Angelina Jolie durante un encuentro con medios australianos–. No entiendo cómo vivimos en un mundo en el que todavía hay personas que no ven la familia que tiene Phastos y la belleza de esa relación y ese amor”.

Luchando contra los estereotipos

El actor paquistaní Kumail Nanjiani es un claro ejemplo de cómo Eternals intenta cambiar la proyección de intérpretes provenientes de culturas y países específicos. Hollywood ha demostrado que tiene la casilla perfecta para latinos, asiáticos o árabes.

Nanjiani, Kingo en la película, no es un indio miedoso y flacuchento. Se mató durante meses en el gimnasio (motivado por los músculos de Sylvester Stallone y de Arnold Schwarzenegger, los ideales de masculinidad que rondaban su cabeza cuando era niño) y cambió radicalmente su look. No porque quisiera tener pectorales de miedo, sino porque quería encajar de otra manera como actor.



“Quería conseguir otro tipo de oportunidades. Quería que la industria me viera de otra manera. Las personas de color solo podemos acceder a papeles muy específicos”, asegura. “Sintiendo miedo o causando miedo. Arreglándote el computador o planeando algo raro con las acciones de la bolsa”, contó en una entrevista con la revista GQ.



Famoso por su personaje como un habilidoso nerd en la serie Silicon Valley de HBO, asegura que Chloé Zhao y el productor Nate Moore “se la jugaron al ficharme como Kingo, a finales de 2018. Creyeron en mí con una fe que el resto de la industria no tuvo”.

La mexicana Salma Hayek también se suma a esa emocionante aventura para empezar a cambiar las reglas del juego. Para ella, ponerse el traje de superhéroe fue su sueño de niña realizado. En una entrevista que parecía otra más de la promoción de Eternals, la intérprete, que aspiró a un Óscar por su papel como Frida, rompió en llanto al reconocer la emoción que le produjo convertirse en Ajak, una mujer superpoderosa.



“Vi mi cara morena en el traje de superhéroe, y al ver mi cara vi tu cara, vi mi cara de niña, que tuvo que tener tanto valor para soñar en grande. Vi la cara de todas las niñas. Me di cuenta de que se había abierto una puerta donde yo no estaba sola, sino que en ese traje íbamos todos los latinos juntos que hemos esperado tanto este momento”, dijo Hayek en una entrevista con el programa Despierta América, de la cadena Univisión.



Al final, Eternals sintetiza un mensaje de empatía y visibilidad para las audiencias que se resume en ‘la diferencia es valiosa e importante’; incluso se permiten decir que la llegada de los españoles a América fue un genocidio. Hay latinos, gais, mujeres que asumen el liderazgo en medio de un grupo de machos, personas con sobrepeso, asiáticos, pero los más poderosos, por lo menos en fuerza bruta, son Angelina Jolie (Thena) y Richard Madden (Ikaris); sin embargo, en este nuevo universo de diversidad, el giro en la personalidad y en la cabeza de sus personajes no es el típico del héroe blanco y salvador.

Para Kit Harington, el inolvidable Jon Snow de Game of Thrones, que en esta película no tiene ninguna clase de poder, ni siquiera una infeliz espada, el mensaje más poderoso del filme para las audiencias es, sobre todo, “el sentido de familia, cuando terminan de presentarnos a todos los integrantes nos damos cuenta de que son muy disímiles, pero que están ahí para apoyarse unos a otros en medio de las dificultades. Al final del día, Eternals es un relato de la humanidad y sus conexiones”.



Y es un buen comienzo para otro tipo de héroes –tarde o temprano se tiene que colar un colombiano en este tipo de universos– y para una nueva saga pos- Avengers. No hay duda de que habrá una segunda parte. La escena poscréditos, como siempre, deja un nuevo hilo suelto.



