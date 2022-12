El 25 de diciembre se cumplirán exactamente 40 años desde el estreno de ‘E.T., el extraterrestre’, una película de Steven Spielberg que marcó a varias generaciones. En ella se contaba la historia de Elliott, un niño de nueve años que esconde a un curioso amigo en su casa.

El reencuentro del elenco

Precisamente, parte del elenco se reunió recientemente para conmemorar esta fecha tan especial. Ocurrió en el show de Drew Barrymore: “Cuando la veo ahora no puedo creer lo graciosa y tierna que eras. Ni siquiera tenías que abrir tu boca, solo salías en cámara y el foco estaba en ti”, le dijo Henry Thomas (intérprete de Elliott) a la actriz.



En el programa Barrymore, quien actuó como la pequeña Gertie, confesó que siempre pensó que el muñeco de E.T. era real y sus compañeros le contaron que así fue, pues el director pidió que siempre estuviera encendido y fingiera hablar con ella. De esta forma no le destrozarían sus ilusiones.

Subasta del muñeco de E.T.

E.T. en una escena de la película. Foto: IMDb

Ahora, antes de que existieran los efectos especiales debían construirse casi todos los elementos del set para lograr que se vieran bien en cámara. Según cuenta Martin J. Nolan, presidente de la casa de subastas Julien’s Auctions, el proceso “era muy manual”: “11 hombres se usaban para operar 85 movimientos diferentes (del muñeco)”.



Y es esa complejidad y, por supuesto, en la nostalgia que produce al verlo, lo que le da su valor económico.



Este fin de semana la casa de subastas mencionada lo vendió por más de 2,5 millones de dólares a un comprador desconocido. Además, un modelo del alienígena también se subastó en 125.000 dólares y una bicicleta que apareció en la película en 115.000



‘AFP’ afirma que también fueron entregados otros objetos icónicos del cine a nuevos poseedores. Entre estos se encuentran la escoba Nimbus 2000 que aparece en ‘Harry Potter’ y un vestido negro de Merilyn Monroe.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS