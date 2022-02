La plataforma Amazon Prime llega con nuevos estrenos en el mes de febrero. Los amantes de las series y películas podrán ver nuevas temporadas de sus series favoritas como ‘The Good Doctor’ o ‘The marvelous Mrs. Maisel’.



Vuelve el doctor cirujano Shaun Murphy, quien tiene autismo y síndrome del sabio, regresa a las pantallas a mostrarnos nuevos casos y los cambios radicales que se harán en el hospital San Jose St. Esta serie médica sorprenderá con nuevas historias que no lo dejarán despegarse del sillón, podrá disfrutar de este contenido desde el 25 de febrero.

La nueva serie de Amazon Prime protagonizado por Tom Cruise Foto: Amazon Prime Video

Por otro lado, una de las series más esperadas por los usuarios es ‘The marvelous Mrs. Maisel’ o en español ‘La Maravillosa Señora Maisel’. Tras dos años de no poder continuar con el rodaje por culpa del coronavirus, vuelve la historia de una mujer que buscará la forma de alcanzar su libertad, estará disponible el 18 de febrero.



Además, lanzarán la serie original ‘Reacher’, interpretada por Tom Cruise, cuenta la historia de un expolicía que es perseguido por crímenes que no ha cometido. El protagonista tendrá que crear un plan para mostrar su inocencia y estará disponible a partir del 4 de febrero.



(Le puede interesar: Televisa y Univisión tendrán la plataforma más grande en español)



Pasando a las películas y documentales, para los amantes del fútbol se estrenará ‘Real Madrid, La leyenda Blanca’. En este documental se podrá observar los hitos y valores del club, a través de sus protagonistas. Figuras como Emilio Butragueño, Iker Casillas, Jose Antonio Camacho, entre otros, aparecen en el filme.

Estos son los demás estrenos de Amazon Prime en este mes de febrero:



1 febrero

My son



4 febrero

Reacher, temporada 1

Se terminó el tiempo



8 febrero

Titane



11 febrero

Snake Eyes: El origen

Real Madrid, la leyenda blanca

Quiero que vuelvas

With Love



(No deje de leer: Dora Cadavid: los grandes personajes que marcaron su carrera)



17 febrero

Ataque a los Titanes, temporada 4 Parte 1



18 febrero

La maravillosa Sra. Maisel, temporada 4

El Sustituto



20 febrero

La Caza

Retrato de un Amor



25 febrero

The Good Doctor, temporada 5

Shatner in Space

La patrulla canina: La Película

Sin fecha

Operación Marea Negra

