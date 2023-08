Las producciones en 'streaming' se han configurado como uno de los pasatiempos más populares en la actualidad, sobre todo con plataformas como Netflix, HBO Max y Disney +, las cuales se destacan por tener un contenido diverso, abarcando desde producciones para niños hasta contenido para mayores de edad.



Asimismo, cada mes sorprenden a sus suscriptores con nuevas producciones como películas, series y documentales.

Netflix

Algunas de las películas y series que formarán parte de la plataforma de Netflix el mes entrante serán:



-'Plan de viernes por la noche' (1 de septiembre).

-'Scouts Honor' (6 de septiembre).

-'La mar de posibilidades' (7 de septiembre).

-'Las cintas de Rosa Peral' (8 de septiembre).

-'La posibilidad estadistica del amor a primera vista' (15 de septiembre).

-'Mini espías: Armagedón' (22 de septiembre).

-'El amor está en el aire' (28 de septiembre).

- 'Sex education, temporada 4' (21 de septiembre).

Disney +

Una de las películas que más esperadas es 'La sirenita', la cual se estrenará el próximo 6 de septiembre.



Otras producciones en septiembre:

- Yo soy Groot, segunda temporada' (6 de septiembre)

- 'Good Trouble' (6 de septiembre)

- 'La otra chica negra' (13 de septiembre)

- 'Lang lang al piano' ( 15 de septiembre)

- 'Irresistible' (20 de septiembre)

- 'Nadie te salvará' ( 22 de septiembre)

HBO Max

La plataforma HBO Max no se queda atrás en brindarle a sus usuarios producciones esperadas como:



- 'Huérfanos de Brooklyn' (1 de septiembre).

- 'Bendita Paciencia, temporada 4' (5 de septiembre).

- 'Prisioneros' (8 de septiembre).

- 'Wolf' (14 de septiembre).

- 'Código criminal' (15 de septiembre).

- 'El curioso caso de Natalie Grace' (16 de septiembre).

- 'Kim vs. Kanye: El divorcio' (19 de septiembre).

- '¿Quién mató a Biggie y a Tupac?' (20 de septiembre).

- 'El exorcista' (22 de septiembre).

Por último, existen otras plataformas en que también estrenaran producciones como:

- 'The Continental: From the world of John Wick', 22 de septiembre (Prime Video)

- 'Gen v, 29 de septiembre' (Prime Video)

- 'Los Fabelman', 22 de septiembre (Movistar Plus)

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

