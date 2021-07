Las películas y series para ver en julio en HBO Max

Monstruos míticos, gatos animados y hasta líderes polémicos hacen parte de la propuesta de este mes para ver en la plataforma streaming.

HBO Max está apostando por las producciones de gran presupuesto. Prueba de ello, es que ya tiene entre su contenido El conjuro: el diablo me obligó a hacerlo, la tercera parte de la famosa trilogía de horror producida por James Wan.



También estará disponible el próximo 16 de julio Godzilla vs Kong, que una a dos de las bestias más famosas del cine de ciencia ficción y aventura en una batalla cargada de gran pirotecnia visual.



También peude leer: Espero que se les paren los pelos de punta': actriz de 'El conjuro 3'

Facebook Twitter Linkedin

Tom y Jerry Foto: Archivo EL TIEMPO

En un giro radical de público y género, HBO Max también abrió un espacio a una versión cinematográfica de la famosa serie Tom y Jerry, que ahora mezcla acción real y animación en una trama para toda la familia. Ya se puede ver en la plataforma.



En cuanto a series, entre las novedades cabe resaltar la nueva versión de Gossip Girl, que se ambienta en los altos circuitos sociales de Nueva York, con un grupo de jóvenes viviendo la vida escolar y lidiando con conflictos y las redes sociales, que en un momento se convierten en el centro de muchas polémicas y dramas. Se estrena un episodio semanal.

Para los niños, llama la atención Ninjin, una serie animada producida en Brasil, que cuenta las peripecias por las que tiene que pasar un divertido conejo que sueña con convertirse en un guerrero ninja.

Facebook Twitter Linkedin

'Judas y el mesías negro' basado en un hecho histórico ocurrido en Chicago, Estados Unidos. Foto: Workspace user

Para el 22 de julio se espera el estreno Superman: Lois and Clark, una nueva vuelta a la historia del mítico superhéroe de DC Cómics, mientras que en las propuestas cinematográficas cabe anotar el estreno el 30 de julio de Judas and the Black Messiah..

​

Esta cinta, ganadora de dos premios Óscar cuenta la historia de Fred Hampton, un activista que se convierte en presidente de la sección de Illinois del Partido de las Panteras Negras, lo que lo pone directamente en la mira del gobierno, el FBI y la policía de Chicago.



Cultura

@CulturaET