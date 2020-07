Algunas películas que Netflix estrenará en lo que queda de 2020

Ahora que el streaming se ha convertido en el placebo para el síndrome de abstinencia del cine en pantalla grande, se ha trasladado la ansiedad de buenas películas a las plataformas.



Es un consuelo y más teniendo en cuenta que Netflix se ha sumado a la temporada de premios que termina con los Óscar.



A continuación algunas de las películas importantes que la plataforma tiene preparadas para estrenar en lo que falta de este atípico año.

'Pienso en el final'

Con toda su rareza, Charlie Kaufman ganó un Óscar por el guion de Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. En su carrera ha hecho otros libretos así de interesantes (¿Quién quiere ser John Malkovich? , El ladrón de orquídeas) y dirigido dos películas de culto, Anomalisa y Synecdoche, New York . Pienso en el final, su primer proyecto para Netflix, está basado en una novela de Iain Reid y tiene a Toni Colette y Jesse Plemmons. Es la historia de una muchacha que va a conocer a la familia de su novio y conocerá más de la cuenta. Netflix lo define con las etiquetas "complejo" y "siniestro". (4 de septiembre).

'Enola Holmes'

Millie Bobby Brown pasa de Stranger Things a ser la hermana menor de Sherlock Holmes, en este spin off adolescente del clásico de Conan Doyle. Dirigida por Harry Bradbeer (que ha hecho episodios de Fleabag y Killing Eve ) cuenta una investigación de una conspiración mientras lidia con su hermano famoso (interpretado por Henry Cavill ). En el elenco también están Helena Bonham Carter y Sam Claflin. (Septiembre).

'El ciudadano'

David Fincher , el director de Se7en , Zodiac , La red social (o sea uno de los grandes directores americanos de los últimos 25 años) se mete con una polémica histórica: la autoría del guion de El ciudadano. El Mank del título es el guionista, Herman Mankiewicz (que acá tiene la cara de Gary Oldman ), que escribió el guion del clásico aunque su participación (que igual le dio un Óscar) fue siempre rechazada por Orson Welles . Tiene todo para estar en carrera para el Oscar. (Octubre).

'Hillbilly Elegy'

Primera película de Ron Howard para Netflix. Howard ganó dos Oscar por Una mente brillante y viene de dirigir el documental Pavarotti y Solo: A Star Wars Story y hay expectativa de que Hillbilly Elegy esté en la competición de los próximos premios de la Academia. Acá adapta un best seller de J.D. Vance sobre la vida de tres generaciones de una familia de los Apalaches contada por un estudiante de Yale que vuelve a su hogar familiar. Están Amy Adams , Glenn Close , Freida Pinto. (Noviembre).



'The Prom'

Ryan Murphy , el productor de series del momento (acaba de estrenar The Politician y Hollywood ), sigue cumpliendo son su acuerdo multimillonario con Netflix aunque esta vez lo hace con una película. Y con una comedia musical que fue un éxito de Broadway sobre unos actores deciden acompañar a la fiesta de graduación de una chica que quiere ir acompañada por su novia. En el elenco está Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman, Andrew Rannells, Kerry Washington y Keegan-Michael Key.

(Para finales de año).

'Daphne Du Maurier'

Hay que ser valiente para hacer una remake de la novela de Daphne Du Maurier que Alfred Hitchcock filmó en 1940. El director inglés Ben Wheatley (Free Fire) aceptó el desafío y vuelve a contar la historia de la nueva señora de un millonario viudo que parece estar obsesionado con su esposa muerta. Lily James es la recién llegada; Armie Hammer, el dueño de casa y Kristin Scott Thomas , la temible señora Danvers. (Fecha por confirmar).

'The Devil All the Time'

Adaptación de la novela de Donald Ray Pollock sobre, de acuerdo a la descripción oficial, un grupo de veteranos de la Segunda Guerra Mundial que en la década de 1960 sufre trastornos mentales por los daños psicológicos provocados por la guerra. En el elenco están Tom Holland , Sebastian Stan, Robert Pattinson, Mia Wasikowska, Bill Skarsgard, Jason Clarke y Harry Melling . Dirige Antonio Campos. (Fecha por confirmar).

'The midnight sky'

George Clooney dirige y protagoniza esta historia de ciencia ficción en la que un científico que esta solo en el Ártico y que intenta que unos astronautas no vuelvan a la tierra donde las cosas se complicaron un poco con una misteriosa catástrofe. Además de Clooney -que puede pretender un tercer Oscar por esta película para Netflix-, están Felicity Jones , Sophie Rundle y Kyle Chandler. (Fecha por confirmar).

El País, de Uruguay

Grupo de Diarios de América (GDA)