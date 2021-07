Los estrenos de Netflix que podrá disfrutar este fin de semana

Llega un nuevo fin de semana, una nueva oportunidad para descansar y para disfrutar de las buenas películas y series que ofrecen las diferentes plataformas de streaming.



Le contamos los estrenos que tiene Netflix y que podrá disfrutar este sábado y domingo en compañía de amigos y familia.

Esto es julio y aquí los estrenos. 🍿😏 Atypical, Sky Rojo, La calle del terror, Trollhunters… Y muchos maratones más. 😀 pic.twitter.com/aWezc5JNj0 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 1, 2021

Segunda Temporada de Sky Rojo

El primer estreno del que podrá disfrutar este fin de semana será el de la segunda temporada de Sky Rojo.



La serie, protagonizada por Verónica Sánchez, Lali Espósito y Yany Prado, cuenta la historia de tres prostitutas que huyen del burdel en el que trabajan luego de asesinar al hombre que las explota sexualmente.



Sky Rojo cuenta la historia de la huida de las tres chicas y todo lo que deben pasar para salvar su vida tras matar al hombre.

Trailer de Sky Rojo Trailer de Sky Rojo Sky Rojo Foto: Netflix

Cielo Rojo Sangre

Esta película, que se estrenó este viernes 23 de julio, mezcla los géneros de acción y suspenso.



"Un grupo de terroristas secuestra un vuelo trasatlántico nocturno, y una mujer que sufre una extraña enfermedad revela un secreto monstruoso para salvar a su hijo”, es la sinopsis de Netflix sobre este film.

Trailer Cielo Rojo Sangre Trailer Cielo Rojo Sangre Trailer de la película Cielo Rojo Sangre Foto: Netflix

Fondeados

Netflix también estrenó este viernes la película Fondeados, una comedia que cuenta la historia de dos milenials que recaudan dinero para una gran aplicación digital, con el único problema de que no saben cómo crearla.



Sobre la película, Netflix dice: “Dos ninis al borde del colapso profesional crean una campaña crowdfunding durante una borrachera pero al día siguiente no recuerdan nada. Pronto descubren que su video logrará la meta millonaria con la promesa de un app ficticia que revolucionaría el mundo tech. Los fondeados se ven orillados a desarrollar la tan esperada app lidiando con los obstáculos de ser un emprendedor por accidente”.

Trailer Fondeados Trailer Fondeados Película Fondeados Foto: Netflix

Amos del Universo: Revelación

Esta serie animada trae de vuelta las historias de la serie de televisión animada He-Man and the Masters of the Universe, de 1983.

Amos del Universo: Revelación: Serie Amos del Universo: Revelación Amos del Universo: Revelación Foto: Netflix

La última carta de amor

Por último, para disfrutar este fin de semana, Netflix estrenó la película ‘La última carta de amor’, basada en el libro de JoJo Moyes.



La película cuenta la historia de una periodista que encuentra una colección de cartas de amor de un romance prohibido del año 1965.

La última carta de amor Película La última carta de amor Película La última carta de amor Foto: Netflix

