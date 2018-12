Prepárese: estos son los estrenos de Netflix para el 2019

La cinta de acción 'Triple frontera' ('Triple Frontier') es uno de los grandes estrenos de la plataforma para el 2019.

Protagonizada por Ben Affleck, Charlie Hunnam, el chileno Pedro Pascal y el guatemalteco Oscar Isaac, está programada para estrenarse en marzo, con la historia que narra el asalto de una zona suramericana poco habitada por parte de un grupo de exintegrantes de las Fuerzas Especiales.

La plataforma informó, además, que estrenará la tercera temporada de 'Stranger Things'. Aunque no informó la fecha, se estableció que será a principios del nuevo año y mostrará cómo los hermanos Duffer siguen teniendo todo bajo llave y un aparente control.

La actriz Winona Ryder, clave en Stranger Things. Foto: Foto: Netflix

'The Umbrella Academy' llegará el 15 de febrero, con la historia de una familia disfuncional de superhéroes que esperan resolver la muerte de su padre.



Igualmente llegarán nuevas temporadas de 'Luis Miguel, la serie', 'La casa de las flores', 'Élite', 'Ozark', 'La casa de papel' y 'Dark'.

Los fanáticos de 'Star Trek: Discovery' podrán ver, desde el 17 de enero, la segunda temporada de la producción.



Una semana después llegará 'Kingdom', con su universo zombi y medieval.

A partir de abril estarán disponibles 'Cannon Busters', 'Ultraman', 'Our Planet', '7 Seeds', 'Atypical', 'The Punisher', '13 Reasons Why' y 'Alexa and Katie'.

'13 Reasons Why' ofrece una serie de caminos para exponer las heridas de una transición a la madurez. Foto: Netflix

A los amantes de las animaciones, la plataforma de contenidos web les ofrece producciones como 'Saint Seiya: Caballeros del Zodiaco' y 'Neon Genesis Evangelion'.

Finalmente, uno de los estrenos más esperados del 2019 en Netflix es la nueva película del director y productor Martin Scorsese, 'The Irishman', que cuenta con un elenco de lujo, encabezado por Robert de Niro, Al Pacino y Joe Pesci.



La adaptación de la novela 'I Heard You Paint Houses', de Charles Brandt, llegará directamente a Netflix, lo que supone un cambio de rumbo en la cinematografía del realizador neoyorquino, con presupuesto estimado en 140 millones de dólares.



CULTURA

En Twitter: @CulturaET