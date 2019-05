Los estrenos más esperados de Netflix para junio

Una mirada sobre la vida de uno de los músicos más importantes del siglo XX, nuevas temporadas de series sobre un futuro distópico y el regreso de un popular personaje afroamericano hacen parte del menú de estrenos que la plataforma de contenidos Netflix tiene preparado para el mes de junio.

El 5 de junio se estrenará la quinta temporada de la serie 'Black Mirror', la producción creada por Charlie Brooker que tendrá tres nuevos episodios en los que seguirá ahondando en los peligros de la adicción a la tecnología. Para este nuevo ciclo, la serie contará con actores como Miley Cyrus, que actuará en el episodio 'Rachel, Jack and Ashley Too'; Andrew Scott y Topher Grace, quienes protagonizarán el capítulo 'Smithereens', y Anthony Mackie, en 'Striking Vipers'.



Otra serie que regresa es 'Dark', la producción alemana que se desarrolla en una pequeña población de ese país que está impactada por la desaparición de un niño. Sus nuevos capítulos, que se podrán ver desde el 21 de junio, prometen revelar más misterios de esta historia que habla sobre desplazamientos en el tiempo.

En el terreno de las series, también saldrá al aire las terceras temporadas de 'Designated Survivor', protagonizada por Kiefer Sutherland (7 de junio), y 'Jessica Jones' (fecha aun por confirmar), la producción inspirada en el Universo Marvel. Además, ingresarán a la plataforma las primeras seis temporadas de la comedia 'Glee' (30 de junio).



También sobresale la miniserie 'Historias de San Francisco', protagonizada por Laura Linney y Ellen Page y basada en las novelas de Armistead Maupin, que se estrenará el 7 de junio.



Entre las películas está 'Misterio a bordo', la nueva comedia de Adam Sandler, en la que actúa junto a Jennifer Aniston, en la que interpretan a una pareja que conoce a un millonario que los invita a viajar a Europa (14 de junio).



El 28 de junio se estrenará 'Shaft', una nueva versión sobre el personaje de acción que fue interpretado por primera por Richard Roundtree en 1971 y que luego fue encarnado por Samuel L. Jackson. En esta cinta, se reúnen tres generaciones de Shafts, pues además de Roundtree y Jackson, en la cinta aparece JJ Shaft (Jessie Usher).

Entre las películas originales de Netflix sobresalen la española 'Elisa y Marcela' (7 de junio), de la cineasta Isabel Coixet, y 'I Am Mother', cinta de ciencia ficción protagonizada por Hilary Swank (7 de junio).



También ingresarán 'El bebé de Bridget Jones' (10 de junio), la nueva versión de 'Cazafantamas' protagonizada por Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon y Leslie Jones (primero de junio); 'XXX: Reactivado' (30 de junio), 'La chica del tren (10 de junio) y Ghost in The Shell (28 de junio).



Entre los documentales, se podrá ver 'Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese' (12 de junio), en la que el famoso cineasta se mete en la vida del enigmático músico durante 1975.



Además, el primero de junio se estrenará 'Alexis Viera, una historia de superación', en que se centra en el arquero uruguayo que fue tiroteado durante un robo en Colombia.



