Estrenos de Netflix en enero de 2024: incluyen la participación de Sofía Vergara

Empezó el primer mes del 2024, y con él, como con todos los meses, llegarán a Netflix nuevas producciones para que los suscriptores amantes de las series y películas nuevas puedan disfrutar.



Es por esto que le traemos una lista de cinco nuevos títulos que la plataforma agregará a su catálogo durante el mes de enero.

Griselda

Sofía Vergara protagoniza esta miniserie, dirigida por el caleño Andrés Maíz, y basada en la historia de Griselda Blanco, la mujer colombiana que encabezó uno de los carteles de droga más poderosos de la historia. Contará con apariciones de estrellas como Christian Tappan, Vanessa Ferlito y Karol G, y llegará a la plataforma el 25 de enero.

La Sociedad de la Nieve

La nueva película del español Juan Antonio Bayona, director de obras como ‘Lo imposible’, ‘El orfanato’ y ‘Jurassic World: el reino caído’, cuenta la historia del vuelo que se estrelló en un glaciar de los Andes, en Uruguay, en 1972, y de la lucha de los pocos sobrevivientes por volver a su hogar. ‘La Sociedad de la Nieve’ se estrena el 4 de enero.

Los Hermanos Sun (The Brothers Sun)

Sam Li, Justin Chien y Michelle Yeoh, ganadora del Oscar por ‘Everything Everywhere All At Once’, protagoniza ‘Los hermanos Sun’, una serie de los creadores de éxitos como ‘Glee’ y ‘American Horror Story’ sobre una familia taiwanesa involucrada con crimen, pandillas y mafia. Se estrena el 4 de enero.

Lift: Un robo de primera clase (Lift)

Para los amantes de la acción y la comedia, llega ‘Lift’, la nueva película protagonizada por Kevin Hart. Es la historia de Cyrus Whitaker, la cabeza de una banda internacional de ladrones profesionales, que debe robar 500 millones de dólares de un avión de pasajeros a 12.000 m de altitud. Se estrena el 12 de enero.

Los Descendientes (The Descendants)

Protagonizada por George Clooney, el largometraje ‘Los Descendientes’ es la historia de Matt King, un terrateniente en Hawai que intenta arreglar la relación que tiene con sus hijas después de que su esposa entra en coma. La película se estrenó en 2011, pero acaba de ser agregada al catálogo de Netflix.

Aquí le dejamos la lista entera de estrenos. Cabe aclarar que solo se listan las nuevas producciones:

Mi humilde obsequio para que comiences el 2024 feliz 🎁✨ ¡En enero te esperan todos estos estrenos! pic.twitter.com/RD5qRthy6I — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 28, 2023

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

