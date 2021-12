Llega el 2022 y vuelve la pregunta: ¿será que este sí será el año de la recuperación para el cine? Hollywood enfila sus títulos para lograrlo, después del buen desempeño de Spider-Man: sin regreso a casa, que, aunque lejos de las cifras que alcanzaba un blockbuster antes de la pandemia, abre las esperanzas de una industria duramente apaleada por las restricciones que generó el covid-19.

DC y Marvel tendrán una descarga de superhéroes que empieza el 27 de enero con Morbius, con Jared Leto, uno de los villanos del universo de Spider-Man; habrá que prepararse para The Batman, con Robert Pattinson, en marzo; Doctor Strange in the Multiverse of Madness llega el 5 de mayo; Thor: Love and Thunder, el 7 de julio; Black Panther: Wakanda Forever, el 10 de noviembre; también en noviembre llegará The Flash, del director argentino Andy Muschetti; Black Adam, el nuevo superhéroe que se estrenará el 29 de julio, y Aquaman y el reino perdido, que vuelve el 15 de diciembre.



(Le sugerimos: El cine en el 2021: luces y sombras de una recuperación a medias)

Facebook Twitter Linkedin

Tom Cruise regresa en 'Top Gun: Maverick'. Foto: Paramount Pictures

Las segundas partes en drama, acción y ciencia ficción serán otro plato fuerte del año, así lo prometen Avatar 2 (15 de diciembre) y Top Gun: Maverick (26 de mayo). Se sumarán las nuevas entregas de sagas taquilleras: la séptima parte de Misión imposible (29 de septiembre) y la tercera de Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore (abril).



Otro gancho serán las animaciones, no solamente de estudios como Pixar o Dreamworks, sino incluso animés como Belle, que llegará en el primer trimestre. Entre otros filmes esperados están Turning Red (10 de marzo), Lightyear (sobre el inolvidable juguete intergaláctico de Toy Story, el 16 de junio), Bob’s Burger (inspirada en la serie de televisión de Fox, el 26 de mayo), Minions 2 (30 de junio), Puss in Boots: The Last Wish (22 de septiembre) y DC Liga de supermascotas (mayo).



(Además: Las 5 mejores películas del 2021, según 'The Economist')

Facebook Twitter Linkedin

'Lightyear' es uno de los estrenos más esperados de Pixar. Foto: Pixar

Para los amantes de las producciones más discretas e independientes llegarán la nueva cinta de Pedro Almodóvar, Madres paralelas (en febrero); el regreso del mexicano Guillermo del Toro a la dirección con Nightmare Alley (El callejón de las almas perdidas), el 27 de enero; la esperada cinta de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza (17 de febrero); Belfast (lo nuevo de Kenneth Branagh, 10 de marzo), y Nope (otra fascinante historia de terror de Jordan Peele, el 21 de julio).



CULTURA

En Twitter: @CulturaET

Otras noticias