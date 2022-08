Agosto llega con varias series y películas para las plataformas de streaming. Desde Disney + hasta HBO traerán varias producciones para los diferentes gustos de los espectadores.

Estrenos de Netflix para agosto

'The Sandman' es una serie tendrá 10 episodios, cada uno con una hora de duración y está basada en la novela de DC Comics con el mismo nombre "The Sandman", que fue escrita por Neil Gaiman.



La fecha de estreno está programada para el 5 de agosto de 2022.

'Clusterf**k: Woodstock '99' es una serie documental que emitirá Netflix. Contará con tres episodios en el que mostrarán cómo un evento pacifico terminó en disturbios y caos.



La serie documental se estrena el 3 de agosto.

'Carter' cuenta una interesante historia situada en Corea del Sur donde en las manos de su protagonista está la vida de los personajes de la serie.

Estrenos de Amazon Prime para agosto

'A League of Their Own' es una historia de la vida real en la que 12 niños y su entrenador de fútbol quedan atrapados en una cueva de Tailandia.



La cinta se estrena en Prime Video el 5 de agosto.

'Thirteen Lives' es una historia de la vida real en la que 12 niños y su entrenador de fútbol quedan atrapados en una cueva de Tailandia.



La película se estrena el 26 de agosto.

'Samaritan' ' es una historia basada en la perspectiva de un súper héroe y de quienes viven a su alrededor.



La película se estrena el 26 de agosto.

'Noticia de un secuestro' es una serie basada en el libro homónimo del ganador del Nobel, Gabriel García Márquez y estrenará el 12 de agosto.​

Estrenos de HBO para agosto

'House of the Dragon' es una de las más esperadas ya que es una precuela de la exitosa serie "Game of Throne. Su estrerno será el 21 de agosto.

'The Princess', de acuerdo con HBO es una inmersión visceral en la vida de Diana en el constante y a menudo intrusivo resplandor de los reflectores de los medios. Se estrena el sábado 13 de agosto.

Estrenos de Disney + para agosto

'Star Wars: Andor' es una producción en la que Diego Luna regresa a una franquicia de Star Wars con esta serie original de Disney+. "La serie Andor explorará una nueva perspectiva de la galaxia de Star Wars, centrándose en el viaje de Cassian Andor para descubrir la diferencia que puede marcar", contó la compañía.





La serie se estrena el 31 de agosto.

