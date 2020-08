‘Mulan’: la primera superproducción con estreno mundial en ‘streaming’

Ha llegado el momento que muchos esperaban y que los exhibidores temían: Mulan, la reinterpretación del clásico animado de los 90, llegará directamente a la plataforma digital de su casa productora, Disney +. Por lo pronto, es lo confirmado para Estados Unidos y Europa, donde la película se saltará su paso por los cines.



La expectativa era grande respecto a lo que sucedería con una de las grandes películas previstas para salir a salas este año y que ha sufrido innumerables cambios y retrasos en su fecha de estreno, que estaba prevista para marzo. Si hay una lección clara que nos deja esta pandemia es que nada está escrito.

La decisión de Disney es considerada como una arriesgada maniobra desde varias perspectivas: la económica, ya que hablamos de una superproducción que costó más de 400 millones de dólares y que podría no alcanzar el impacto necesario para su recuperación, y de distribución cinematográfica, en el sentido de que la industria asistiría a un cambio en la forma de estrenar las películas. Para los cinéfilos es un alivio poder disfrutar por fin de la historia de esta joven guerrera que lo apostó todo por su familia y su país. Protagonizada por Yifei Liu, Donnie Yen y el afamado artista marcial Jet Li, Mulan es una nueva versión de la original animada, de 1998, ahora desarrollada por el estudio con actores reales.

“Mulan puede haber existido hace mucho tiempo, pero el personaje y sus acciones reflejan a una mujer actual; especialmente, a las jóvenes chinas de hoy día. Lo que Mulan representa está mucho más relacionado con el mundo actual y con la forma en la que piensa la gente hoy”, explica el productor ejecutivo Bill Kong acerca de lo que experimentará la audiencia.

Para poder acceder al filme, además de ser suscriptor de la plataforma, se deberán pagar adicionalmente 29,9 dólares en EE. UU. y 21,9 euros en el Viejo Continente. Nada barato. Aunque Disney está ofreciendo un estreno mundial y exclusivo, las cifras han generado controversia y del éxito (o no) que tenga dependerá que un nuevo modelo de exhibición cinematográfica prospere.



Pero ¿qué significa que una superproducción como Mulan se estrene directo en streaming? Si las cosas salen bien y las cuentas le resultan al estudio del ratón Mickey, las cadenas exhibidoras en todo el mundo podrían, en el futuro, perder el lujo de ser las primeras en estrenar un título y, por ende, no ganar dinero por su taquilla.



El hecho de que Disney cobre un precio elevado por ver Mulan en su plataforma incluye la posibilidad de que el usuario pueda ver ilimitadamente el filme (mientras mantenga la suscripción mensual a la plataforma). A largo plazo, eso significaría una renegociación de los contratos entre estudios, agentes de ventas y salas, que podrían incluir reducción de la cantidad de días de permanencia en cartelera de una producción y de los porcentajes de ganancias por el mismo motivo.

La película animada Mulan, que inspiró la que está por estrenarse, se vio en 1998. Foto: Disney

The Wall Street Journal reportó que a partir de los buenos resultados que obtuvo Universal Studios con el estreno de Trolls 2: gira mundial en PVOD (premium video on demand) –unos 100 millones de dólares en tres semanas, una cifra que en salas le hubiera podido representar cuatro meses de recaudo–, la productora renegoció con la cadena de exhibición AMC, la más grande de Estados Unidos, una reducción de 90 a 17 el número de días que debe proyectarse un filme antes de pasar al streaming.



Del otro lado, los cines tienen a su favor esa experiencia que está arraigada en la mente del público: la pantalla grande, el sonido envolvente, las sillas cómodas y a veces con movimiento, las crispetas y la gaseosa. Ahí un estreno en plataforma no tiene cómo competir (con contadas excepciones de teatros caseros muy sofisticados).

Por ahora, en Colombia y el resto de países en Latinoamérica no está claro lo que sucederá con Mulan. La llegada de la plataforma a la región será el 17 de noviembre, pero no es seguro que la película se estrene allí de forma directa; cabe la posibilidad de que se vea en autocines y salas, si alguna logra cumplir con todos los requerimientos y protocolos de bioseguridad, y recibe autorización para su reapertura.

