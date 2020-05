'Lincoln Rhyme' muestra la cacería a un asesino en serie

“Cuando el proyecto llegó a mis manos, tenía claro que no podía ser solo una recreación de las obras literarias o la película que inspiraron la serie. Teníamos el reto de reinterpretar algo que muchos conocían y mi objetivo fue saltarme ciertos estándares”.



Así reflexiona el actor Russell Hornsby (recordado por aparecer en las películas de 'Creed' o la producción televisiva 'Grimm') en una charla telefónica con EL TIEMPO.

Se refiere al objetivo que se impuso como protagonista de la serie 'Lincoln Rhyme', que tuvo como fuentes primarias la saga de libros de Jeffery Deaver y la película 'El coleccionista de huesos', que se estrenó en 1999 con Denzel Washington y Angelina Jolie en el reparto.

Ahora la historia, desarrollada en una temporada que se estrena el 18 de mayo, a las 9 p. m. por el canal AXN, tiene como motor de arranque la investigación de unos crímenes, presumiblemente de un asesino en serie que parecía cosa del pasado y que llevan a que un agente experto en perfiles psicológicos –Lincoln Rhyme–, cancele su retiro para retomar unos hechos que conoce desde hace años.



En esencia, la serie sigue los moldes del policíaco y plantea el consabido juego del gato y el ratón, las pistas, la violencia y todo un perfil psicológico para crear un ambiente de tensión y suspenso.



“Me encanta la mezcla de esos géneros en esta serie (…) el drama, la acción y esa tensión, piezas claves de la historia, pero yo le agregaría que asume una búsqueda muy fuerte en la profundidad emocional de sus protagonistas”, añade el actor de 46 años, para quien la huella que dejó Denzel Washington en el cine no fue un elemento que le implicara ansiedad.



Hornsby le da otro tono al personaje, quizá un poco menos impetuoso que el original. Sin embargo, mantiene cierta arrogancia y rabia, que redirige al objetivo de ganar el juego de asesinatos que se mete en su camino.

La trama revela la vida de la agente Amelia Sachs (Arielle Kebbel), quien asume el reto de ponerse frente a los casos en terreno, ya que Rhyme es una persona en situación de discapacidad y eso lleva a que él tenga que guiarla en la búsqueda de pistas.

“Nuestra química es como la de un aprendiz y su maestro, y no es nada fácil. Es fuerte, vivimos muchos conflictos, pero eso lleva a que el espectador también esté esperando qué pasa en ese choque”, explica Hornsby.



“Me gusta que estén en diferentes lugares en cuanto a lo que son sus vidas, ya que eso no solo los hace diferentes, sino más interesantes”, insiste.

Para él, acostumbrado a ser más un actor invitado o de reparto en televisión, este fue el momento preciso para desarrollar un personaje al que define como complejo, no solo en lo físico, sino también en lo emocional, ya que en la aventura de cazar a un asesino se revelarán matices de genialidad, pero a la vez de fragilidad y egolatría.



“Hace unos años no sé si habría podido meterme en este ambiente un poco sombrío. Estaba viviendo otras cosas, pero ahora la experiencia me ha enseñado más como ser humano y como actor. Soy más maduro para asumir el reto y tengo la empatía y la seriedad para el trabajo que me impone este investigador. Me siento honrado de todo este viaje en la serie”, dice.



“Además, es bueno tener diez episodios para desarrollar la historia que solo dos horas en una película”, comenta.



Un elemento que puede despertar el interés de la serie es que en realidad no se queda en un conflicto de tres personajes principales (los agentes y el psicópata), sino que plantea varios casos y asesinatos alrededor del arco principal de la trama, lo que hace que esta cacería se pueda ver y disfrutar sin mucho misterio.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

En Twitter: @AndresHoy1