John Oliver, el buen humor de un mundo que no es un chiste

Hace 13 años que John Oliver vive en Estados Unidos y en todo ese tiempo ha logrado afianzar una conexión con un país ahora marcado por el miedo, el racismo y la polarización política.



Una receta ideal para este británico dedicado a escudriñar en la piel de todos esos conflictos para encontrar una veta graciosa, pero brutalmente crítica de las dinámicas que ahora identifican a la nación norteamericana y al mundo.

Con sus gafas, su mirada de asombro y una sonrisa contagiosa, Oliver (que cumplirá 42 años el próximo 23 de abril) hace parte de un engranaje de investigación periodística y humor fino y sin concesiones que cada temporada revela sus vetas más rebeldes en 'Last Week Tonight with John Oliver', un programa de opinión que sigue la estela de otros espacios, como 'Real Time with Bill Maher' y 'Chumel con Chumel Torres' (programa mexicano que está influenciado por el modelo de 'Last Week…'), en su afán por analizar los fenómenos sociopolíticos y crear opinión pública a partir de brillantes dardos de sátira.



Precisamente, este lunes se estrena la sexta temporada de este espacio, a las 7:30 p. m., por HBO y la plataforma HBO GO. El nuevo ciclo promete un interesante panorama alrededor de los tropiezos de la administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, y, posiblemente, un panorama acerca de la problemática en Venezuela o la consabida polémica semanal del mandatario estadounidense.



Junto a temas –como él ya lo ha planteado en varias entrevistas– con una profundidad y una rigurosa verificación de datos, en un ámbito en el que una polémica se puede encender en cuestión de segundos y en el que domina poderosamente la idea de lo políticamente correcto.



“Lo que intentamos hacer es mostrar algo que los espectadores no han visto antes o dar espacio a las personas o los elementos de una historia que puede ser novedosa para ellos (...). Así que espero que sea una razón para verlo. Pero también somos increíblemente diligentes en la verificación de los hechos...También espero que haya un elemento de confianza en la gente de que no estamos transmitiendo información a la ligera”, comentó Oliver en una entrevista con la revista 'Vulture'.



Un principio que también recalcó en una entrevista reciente con la emisora La W, en la que insistió acerca de la protección que su equipo de realizadores e investigadores hace de la información y de los temas de peso que ofrece el programa.

“Ahora el humor se hace no en contra de la política, sino a favor y en defensa de las instituciones”, reflexionó en esa misma entrevista.

Intentamos mostrar algo que los espectadores no han visto antes o dar espacio a las personas o los elementos de una historia que puede ser novedosa para ellos FACEBOOK

TWITTER

Defensa del periodismo

Su programa se ha convertido en un referente importante para el gremio periodístico en Estados Unidos, al igual que en otros países, y en varias ocasiones Oliver ha defendido el trabajo de los reporteros y, sobre todo, la importancia de los medios impresos para el desarrollo de un pensamiento crítico.



Odia todo lo que ha generado la aparición de las noticias falsas y reafirma en su trabajo que más que hacer reír, lo que busca es que sus televidentes profundicen su mirada a la realidad interna y amplíen su campo de reflexión a los hechos más allá de sus fronteras.



“No se les puede dejar que se digan cosas que está demostrado que son falsas”, afirmó en un artículo de 'El País' de España. “Si tomas una de esas historias y te remontas al origen, descubres que está construida sobre pura porquería”, señaló.



Para él: “Son agentes del caos que escriben ficción y que engañan al sistema para difundirlas”, agregó en esa entrevista, reafirmando además que cualquier dosis de humor perdería su sentido si se basara solo en mentiras.



De seguro la nueva temporada del espacio televisivo no estará exenta de polémicas, ataques y reacciones de furia. Precisamente, en uno de los ciclos anteriores, su estilo llamó la atención al hablar de la corrupción en Venezuela, haciendo un chiste acerca de Colombia.



“Y recuerden, Latinoamérica tiene a Colombia, un país en el que la única ley de financiación de campaña es: por favor reporten todos los sobornos que consistan en más de diez kilos de cocaína”, comentó en tono de broma.



Pero sus palabras generaron una reacción del Gobierno colombiano, que expresó entender la naturaleza cómica del programa, pero respondió que el azote de las drogas no es un asunto para reírse.



Al final, John Oliver no se refirió de nuevo al impacto de su chiste, prefirió encerrarse con su equipo y seguir trabajando en nuevas temporadas, cotejando datos y tratando de darle un aire novedoso a una realidad que parece un chiste, pero que, tristemente, no lo es



ANDRÉS HOYOS VARGAS

En Twitter: @AndresHoy1