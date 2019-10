Comienza la polémica ‘Watchmen’, una serie de caos y héroes grises

Hacer una serie inspirada en Watchmen, una de las novelas gráficas consideradas de culto y, para muchos, un contenido intocable, es un gran riesgo.



En el 2009 se estrenó una película acerca de ese universo de superhéroes con conflictos profundos que pasaban por un momento de odio y persecución.



Ese 'Watchmen' cinematográfico llamó la atención, pero pasó raspando en cuanto a taquilla y el guionista de las viñetas –Alan Moore– se desmarcó totalmente del proyecto y desaprobó su paso a un formato de gran pantalla.



Por eso, cuando se conoció que la cadena estadounidense HBO estaba trabajando en una serie homónima, la incertidumbre se mezcló con una dosis fuerte de expectativa. Obvio, se iba a tratar de una nueva lectura del mundo que creó Moore, y otra vez la reacción del guionista fue negativa ante la idea.

Escena del rodaje de la serie Foto: HBO

A pesar del panorama, Damon Lindelof (el mismo escritor de Lost y de The Leftovers) no tuvo miedo y llevó el proyecto adelante hasta su estreno: Watchmen (la serie), que será hoy por HBO, a las 9 p. m.



Sin adelantar nada que arruine la experiencia de visionar esta apuesta narrativa, es una trama de personajes con dones especiales o con ideas muy complejas alrededor de la justicia; mantiene el aroma revolucionario, pero enciende la mecha para una trama con mucha más acción y una crítica cruda alrededor de temas que hoy gravitan en todo el mundo: la violencia del poder, el racismo y el fanatismo político.

Todo eso lleva al sabor de un futuro que parece pintarse para un apocalipsis social, en esta serie protagonizada por Regina King (ganadora del Óscar en la categoría de mejor actriz de reparto por If Beale Street Could Talk); Jeremy Irons, Don Johnson y Louis Gosset Jr., entre otros.



Unos dicen que es extraña, otros que puede ser muy violenta y algunos reconocen un verdadero y doloroso retrato de la sociedad estadounidense y su doble moral. Pero quien en verdad ofrece una visión de lo que busca esta serie es el propio Damon Lindelof, quien hizo parte de un panel en el encuentro de la asociación de Críticos de Televisión de EE. UU. (TCA) en Los Ángeles, en julio, en el que estuvo presente EL TIEMPO.

“En una película tradicional de superhéroes, los chicos buenos luchan contra los extraterrestres y cuando vencen a los extraterrestres, los extraterrestres regresan a su planeta y todos ganan, pero aquí es diferente (…). No hay derrota de la supremacía blanca, pero nos hizo sentir que afrontábamos a un enemigo bastante interesante”, explica el guionista ante la idea de que la serie se mete en un terreno delicado.



De hecho, la Watchmen televisiva echa mano de un episodio cruel de la historia estadounidense de 1921 en Tulsa, una ciudad donde un grupo de habitantes decidió atacar a una comunidad afroamericana; todo para recalcar un conflicto parecido en un futuro cercano en el que los que parecen paladines de la justicia, en realidad no suelen serlo del todo.



“Estamos utilizando historia alternativa, ciencia ficción y ficción popular para estos temas. Entiendo y aprecio total y totalmente y, en muchos sentidos, estoy de acuerdo con algunas reservas acerca del hecho de hablar de la policía y de los movimientos de supremacistas blancos, pero este es el punto de partida ¿se supone que hay héroes en la historia que van a ver?



“Creo que la respuesta es ciertamente no, pero una de las cosas que creo que hace a Watchmen tan especial es que no le interesa hablar sobre quiénes son los héroes y quiénes son los villanos. Es más un examen de las instituciones, la cultura y la política y las cosas que informan a nuestra sociedad, y esa es la rica mezcla que hace que la serie sea un verdadero espectáculo”.

Romper esquemas

Pero ¿cómo se preparan Lindelof, su equipo y los actores a la reacción de los fanáticos de la novela gráfica ante la idea de romper esquemas y explorar otras aventuras?



“La respuesta corta es que no sé. La respuesta más larga es: soy fanático y aunque muchos, si no todos, en esta sala son profesionales, probablemente sospecho que muchos de ustedes se consideran fanáticos de algo, ciertamente fanáticos de la televisión.



Cuando los fanáticos se levantan y tienen una especie de enfoque mental de colmena y la cultura de los medios en los que se gesta una creencia empírica como,‘Oh, el final de Lost fue una mierda’, O ‘estamos preparando una petición para exigir X, Y o Z’; pero eso no es de todos los fanáticos. Eso son algunos, no todos”, recalcó en el panel.



“Mi trabajo sigue siendo el mismo: hacer algo que me agrade a mí y a las personas con las que lo estoy haciendo. Eso es todo lo que puedo resolver. Si me despertaba todas las mañanas diciendo: ‘Necesito tomar decisiones creativas basadas en algo que haga felices a los fanáticos’, no creo que pueda tener éxito en ese esfuerzo”, reflexiona.



Una de las novedades más importantes de la nueva 'Watchmen' es la actriz Regina King, quien asume el papel de una ruda heroína que lanza golpes a diestra y siniestra en un mundo que se quiere dejar tragar por el caos.



“Soy una persona bastante en forma. Y trato de mantenerme en forma todo el tiempo”, bromea la ganadora del Óscar. “Odio ver algo donde dices: ‘eso es un doble’ (…). Realmente se tomaron su tiempo y buscaron por todas partes una persona parecida a mí… ella tiene 26 años, pero igual estaré interpretando a una mujer de mucha fuerza en la serie”, bromea la actriz.



King interpreta a Angela Abar, un personaje sobre el que ella no profundiza tanto, pues adelanta que habrá sorpresas. “Angela es producto de sus experiencias, su entorno (…). Siente que necesita usar varias máscaras. No fue un personaje fácil, la conocí a medida que filmamos, y eso fue realmente divertido y aterrador al mismo tiempo”.

Lo que lo trasnochó

Reiterando la idea de que su creador no está de acuerdo con ninguna adaptación de la novela gráfica, Damon Lindelof reconoce que ese fue un aspecto que lo trasnochó mucho durante el desarrollo de la serie.



“Alan Moore es un genio en mi opinión; el mejor escritor en el universo de los cómics y quizás uno de los mejores escritores de todos los tiempos. Dejó muy claro que no quiere tener ninguna asociación o afiliación con Watchmen y que no se use su nombre para que la gente lo vea. Eso es algo que se debe respetar; y aunque he tratado de comunicarme con él y explicarle un poco de lo que estábamos haciendo, él insistió en que no quería que la serie fuera una realidad. Como alguien cuya identidad completa se basa en una relación muy complicada con mi padre, Alan Moore es ahora ese sustituto".

"Siento que el espíritu de Alan Moore es muy punk y si le dijeras que no puede hacer esto o aquello porque otros creadores como el de Supermán o de Swamp Thing no quieren que lo hagas, él, seguramente, respondería: ‘Jódete, lo estoy haciendo de todos modos’. Yo estoy canalizando el espíritu de Alan Moore para decirle a Alan Moore: ‘Jódete, lo estoy haciendo de todos modos’”, finaliza el guionista y creador de la serie.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

(*) Por invitación de HBO