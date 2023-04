Evil Dead Rise, estrenada el 20 de abril en Estados Unidos, es la quinta película de una serie de películas de horror que comenzó en 1981, con El despertar del diablo, del cineasta Sam Raimi.

Tantos años después los filmes derivados se han vuelto de culto para los seguidores del cine de terror, a tal punto que la llegada de Evil Dead Rise, esta vez dirigida por Lee Cronin- era esperada por todos, incluso por maestros de las historias de horror como el escritor Stephen King.



(Puede interesarle: La vida en Twitter de Stephen King).

King, uno de los escritores más activos en Twitter -opina sobre lo divino y lo humano a través de esa red social- no tardó mucho en pronunciarse. Y se sumó al 88 por ciento de críticas positivas obtenidas por la película.



“Mientras estoy ocupado promocionando (está por lanzar la adaptación de The Boogeyman, el 2 de junio), ¿qué tal Evil Dead Rise? Es horripilante, es sangrienta, incluso tiene un ascensor vomitando sangre. Por no hablar de la motosierra-fu”, escribió el novelista. ¡Todo un halago!

Todo augura que será un éxito más de la franquicia especializada en proveer al espectador de escenas espeluznantes, entre estas un ascensor del que emana sangre.



(Además: El consejo de Stephen King a los escritores de ficción).



Como se dijo, la historia tiene sus antecedentes en El despertar del diablo. Ash Williams (interpretado por Bruce Campbell) llegaba con su grupo de amigos a una cabaña en un bosque aislado y allí se encuentran un libro que al abrirse libera fuerzas malignas.

Facebook Twitter Linkedin

Una escena de Ash vs Evil Dead Foto: AMC

El éxito de esta cinta original, llevó a producir una segunda y una tercera parte, en el que Ash Williams se convierte en un sobreviviente, con habilidad para luchar contra muertos vivos y demonios. Hubo después una cinta Ash vs Evil Dead (2015), con el mismo actor. La historia ha sido llevada a videojuegos.



Ahora, Evil Dead Rise aborda otra historia: Dos hermanas que estaban muy lejos se reúnen. Beth (Lily Sullivan) visita a su hermana mayor, Ellie (Alyssa Sutherland), que vive con sus hijitos en Los Ángeles. Todo parece normal hasta que descubren un misterioso libro que acaba con la tranquilidad cotidiana, al liberar los demonios que causan el caos en la familia.



La película, que cuenta con Bruce Campbell y Raimi como productores ejecutivos, también se estrenó en Latinoamérica.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CullturaET