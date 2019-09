¿De dónde vienen los poderes mágicos de Elsa en 'Frozen'?

El amor filial entre las hermanas Elsa y Anna de Arandelle vuelve a vivir un nuevo desafío en 'Frozen 2', la segunda parte de la cinta de Disney que consiguió convertirse en la animada mas taquillera de todos los tiempos.



El nuevo tráiler ahonda en la aventura que tendrán las hermanas, esta vez, explorarán un bosque desconocido que forma parte del pasado en sus vidas, pero que es relevante para entender los extraños poderes de Elsa.

'Frozen 2' se estrenará en salas de cine de Estados Unidos el 22 de noviembre y en Colombia se verá a partir del 21 de noviembre.



La segunda entrega llega precedida, además de la exitosa taquilla, de los premios obtenidos por 'Frozen, una aventura congelada', que, entre otros, ganó dos Óscar: como mejor película animada y el de canción original, por 'Let It Go,' que en español se conoció como 'Libre soy'.

CULTURA

@CulturaET