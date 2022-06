Brad Pitt regresa a la acción en un 'thriller' que parece tener un plot argumental sencillo: "¿Quieres escapar? Solo bájate del tren".

Sin embargo, la cosa no resultará fácil, si no que será una experiencia claustrofóbica a altísima velocidad. Cinco asesinos a sueldo se encuentran a bordo de un tren bala que viaja de Tokio a Morioka con unas pocas paradas intermedias. Descubren que sus misiones no son ajenas entre sí. La pregunta es quién saldrá vivo del tren y qué les espera en la estación final.



(Además: 'El club de la pelea': el "final feliz" de la icónica película en China)



Junto a Pitt debutará en la actuación el reguetonero puertorriqueño Benito Antonio Martínez, el popular Bad Bunny, como uno de los asesinos. Con ellos figuran Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Zazie Beetz, Andrew Koji, Michael Shannon, Logan Lerman, y Sandra Bullock.

