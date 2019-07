El drama de los hijos lidiando con el alzheimer de sus padres

“Ella es mi chica, no puedes quitarme a mi chica”.

Las súplicas de Burt por evitar que sus hijos se lleven a Ruth, su esposa, a un asilo rompen cualquier corazón. Pero la vida que han construido juntos por casi 60 años está por quedar en el olvido, al menos, para ella: su alzheimer cada vez borra más sus recuerdos.

La actriz, y ahora guionista y realizadora, Elizabeth Chomko, parte del drama de una familia común, en la que una pareja de hijos debe conciliar y decidir la suerte de sus padres, ya viejos. Así nació Lo que fuimos (What They Had, su título original).



“Al ver que los hermosos recuerdos de mi abuela lentamente se desvanecían, los atesoró aún más. Verla esforzarse para recordar, me hizo darme cuenta de lo que significa un recuerdo como regalo. ¿Qué somos sin nuestros recuerdos? No quería darlo por sentado”, explica Chomko, para quien esta película fue un viaje personal, en el que le rindió un homenaje a ella.

Protagonizada por Hilary Swank, Blythe Danner, Michael Shannon, Robert Forster y Taissa Farmiga, el “argumento parece tan real que sales del cine como si volvieses a casa después de ver a tus padres, aunque estos padres no se parezcan en nada a los tuyos”, comentó Oliver Jones, en su crítica publicada en The New York Observer.

Y es que Lo que fuimos es un relato que toca las fibras más profundas por la facilidad que tiene cualquier persona para sentirse identificada con los personajes o la situación que está viendo en la pantalla.



Swank, dos veces ganadora del Óscar (por Boys don’t Cry, en el 2000, y cinco años después, por Million Dollar Baby), encarna a Bridget, la hija cuarentona que después de 20 años de casada, con hijas adolescentes y que ha vivido alejada de sus padres y hermano, debe regresar a Chicago por la enfermedad de su madre.



“Estamos ante una película sobre la dinámica familiar, cómo manejan una crisis como esa, cómo se mantienen unidos y cómo se denotan las debilidades en la familia o los puntos fuertes. Hablamos de los conflictos, el amor dentro de esos conflictos. Realmente, todos los personajes están muy bien representados y creo que eso es algo difícil para una directora principiante”, dice la intérprete.

Como su hermano mayor figura el también candidato a la estatuilla Michael Shannon (como actor de reparto por Revolutionary Road y Animales nocturnos). En el filme da vida a Nick, un experto en licores y propietario de un exitoso bar. “Esta historia no es aprensiva, sabes, y podría serlo. Lo que Elizabeth hace es ir más allá del alzheimer, se trata de un conjunto, puedes ver todas las piezas de estos personajes y sus vidas, y eso es emocionante”, comenta.



Uno de los riesgos que toma el metraje es batallar con el melodrama de un relato que por inercia podría caer en ese lugar, pero maneja “un humor inesperado. Eso lo aprecio y espero que la gente lo vea también”, agrega Swank.



En ese sentido, la presencia de la veterana Blythe Danner, como Ruth, fue un gran aporte para la película, cuya actuación fluye de manera natural. “Blythe es una presencia tan ligera con un gran sentido del humor”, acota Swank.

Para Chomko, Danner siempre fue su única opción para ponerla en los zapatos de su abuela, “simplemente tenía el espíritu adecuado”, explica la directora. “Tiene un optimismo y un adorable carácter juguetón, igual a mi abuela, y es una actriz tan actual, siempre con tanta energía, que reacciona ante lo que se le presenta en el momento”.



Pese a sus casi 50 años de carrera actoral, Danner enfrentó un reto enorme al interpretar a un personaje con una enfermedad que es completamente ajena a su realidad.



“Tenía muchísima confianza en Elizabeth. Yo la miraba y le preguntaba: ‘¿Ahora, qué hago?’ Fue un poco como saltar de un acantilado un par de veces. Miré videos de tres o cuatro generaciones de su familia para tener una idea de la dinámica y las interacciones entre ellos. Para mí era sumamente importante ser lo más fiel posible”, cuenta.

Blythe Danner y Robert Forster son Burt y Ruth, en 'Los que fuimos'. Foto: Diamond Films

Shannon asegura que una de las cosas importantes de Lo que fuimos es la sensación que dejará en el espectador.



“Creo que es genial, cuando vas a cine, ver algo que te refleja, que te identifica, que puedas hacer algún tipo de catarsis o sentir que alguien más comprende por lo que estás pasando. Todos en algún punto lidiamos con la decadencia de nuestros padres. Es una experiencia universal. Espero que esta película muestre la fuerza de la familia y que cuando se une, puede sobrevivir a estos retos”, finaliza.

*Con entrevistas cedidas por Diamond Films

