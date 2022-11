El cantante colombiano Camilo ha alcanzado éxitos profesionales que nunca soñó, como su tercera nominación a los próximos Grammy o el ser protagonista de un documental que muestra la importancia que le otorga a compartir su música por el mundo.



"El salir a encontrarnos cara a cara con una legión de personas que levantaron banderas de alegría, esperanza y amor a través de canciones, de mis canciones, era una historia que merecía ser contada", aseguró el compositor que este fin de semana estrenó su documental "Camilo: El primer tour de mi vida" en la plataforma de "streaming" HBO Max.

Este trabajo sigue su "peregrinaje" musical por el mundo, después de los "tiempos difíciles" que supuso la pandemia, al igual que los acontecimientos personales que cambiaron su vida en el proceso, como la noticia de que se convertiría en padre y el embarazo de su esposa Evaluna.



(Lea además: Bogotá reza al rey del reguetón y se confiesa fiel de la religión Bad Bunny)



"De este tour que está inmortalizado en el documental nació Índigo, mi hija, y de Índigo y de verla llegar, nace mi disco "De adentro pa'fuera'", explica el cantante.



"Camilo: El primer tour de mi vida" se suma a otros proyectos audiovisuales en los que ha participado y que recientemente vieron la luz como "Los Montaner", un "reality" show que se adentra en la intimidad de su familia, compuesta también por los cantantes Ricardo Montaner y el dúo de música urbana Mau y Ricky.



No obstante, Camilo reveló que para ellos ha sido importante mantener "límites" a la hora de mostrar aspectos personales de su vida y que todo lo que ha sido plasmado en dichos proyectos ha sido "de forma voluntaria y cuidada".



"La privacidad se viola cuando la gente entra a donde uno no quiere que entren, nosotros abrimos la puerta hasta donde quisimos abrirla y fuimos los que les dijimos bienvenidos", zanjó.



Desde asistir a la 23ª edición de los Latin Grammy, Camilo vive con alegría su reciente nominación al Grammy anglosajón en la categoría de mejor álbum latino de pop.



"Que mi disco ("De adentro pa'fuera") sea considerado como uno de los mejores álbumes por la Academia de la Grabación es un halago gigante, mucho más grande que mis planes y mis sueños", mencionó el compositor de "Tutú".



Esta es la tercera vez que el músico de 28 años figura en las listas de las nominaciones al Grammy, anteriormente había sido seleccionado por los discos "Mis manos" (2021) y "Por primera vez" (2020).



(Le puede interesar: Grammy Latino: ella es la mujer de 95 años ganadora a la mejor nueva artista)



Sin embargo, el reconocimiento a su último trabajo le supone una emoción especial, puesto que el proyecto fue resultado de la inspiración que le trajo convertirse en padre junto a su esposa.



"Es un álbum que me representa a unos niveles de profundidad que no había sentido en mi vida; soy yo hecho sonido", confesó.



EFE