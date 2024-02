'Tokyo Vice' y 'Found' entre los estrenos más esperados de HBO Max para febrero de 2024

Hbo Max sigue llenando de sorpresas a su público. Después del anuncio de que oficialmente será Max en Latinoamérica, ahora la plataforma de streaming ha dado a conocer los títulos que estrenará en febrero de este 2024.

Además, el anuncio no fue lo único que puso bajo la mira la plataforma. Su gran éxito en los premios Emmy hizo que varios críticos, medios de comunicación y fanáticos recordaran a Succession como una de las comedias satíricas de la década más destacadas.

Logan Roy (Brian Cox) se juega sus últimas cartas en el juego de poder contra su propia familia. Foto: HBO

Ahora, aunque no se trata de una nueva temporada de la producción de Jesse Armstrong, con Will Ferrell y Adam McKay, para este segundo mes del año nuevas series y temporadas estarán disponibles.

Entre las más esperadas está la segunda temporada de Tokyo Vice, la cual, de acuerdo con el tráiler, promete una trama llena de suspenso y nuevos giros en la vida del periodista Jake Adelstein.

Por otro lado, está La hija de Dios: Dalma Maradona, el cual es un documental biográfico relatado en primera persona por Dalma Maradona, hija de Diego Maradona. En este cuenta su verdad y sus recuerdos familiares, problemas personales y el balance entre lo profesional y personal.

Fechas y estrenos en HBO Max para febrero de 2024

- La indestructible Tatiana Suárez (1 de febrero).

- Ángel de la muerte (2 de febrero).

- Found (4 de febrero).

- Larry David (Temporada 12) (5 de febrero).

- Feud: Capote vs. The Swans (7 de febrero).

- Tokyo Vice (Temporada 2) (8 de febrero).

- Casi inofensivo (8 de febrero).

- El arte de la revolución (8 de febrero).

- La brea (Temporada 3) (11 de febrero).

- Ninja Kamui (11 de febrero).

- En busca del sabor (15 de febrero).

- The truth about Jim (15 de febrero).

- La contadora de películas (28 de febrero).

- Dios salve a Texas (28 de febrero).

De HBO Max a solo 'max': así serán los cambios en Colombia

Aunque puede sonar una simplificación del nombre a Max, el cambio de nombre incluye toda una incursión de los contenidos de Discovery, Discovery Home & Health, ID, Cartoon Network, Discovery Kids y Adult Swim que se suman a los de HBO, Warner Bros. y los superhéroes del universo DC.

True Detective, la cuarta temporada cuenta con la actriz Jodie Foster (derecha) y Kali Reis. Foto: HBO MAX

Según explicó la compañía, los usuarios de Max tendrán a su disposición un catálogo de 37.000 horas, el cual incluye decenas de películas, como Harry Potter, Barbie, Rápidos y Furiosos, y series como Game of Thrones, The Big Bang Theory, Looney Tunes, Rick & Morty, entre muchas otras.



"Además, la propuesta de contenidos de la plataforma incluirá la primera venta de exhibición de películas de grandes estudios como Sony Pictures y NBCUniversal, así como eventos en vivo, incluyendo la Temporada de Premios y producciones originales locales desarrolladas junto a la talentosa comunidad de creadores y artistas latinoamericanos", agregó.

