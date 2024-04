Estos son los próximos estrenos imperdibles de Netflix, Claro Video, Apple TV y más

Canales de entretenimiento como Netflix, Prime Video, Apple TV, Max y MUBI tienen una extensa lista de películas, documentales, reality shows y series que le ofrecen a su audiencia. Aún así, semanalmente alimentan sus catálogos con estrenos, ya sean de taquilla o producidos por ellos. Estas son las nuevas películas, documentales y series disponibles en sus plataformas.

Perfect Days (MUBI)

La película nominada a Mejor Película Extranjera en los premios Óscar proyecta la cotidianidad de Hirayama, quien vive una vida tranquila limpiando baños públicos en Tokio. Dentro de su apasionado mundo por la música, la literatura y la fotografía, existen momentos que irrumpen en su rutina, en donde reconecta con su pasado. Dirigida por Wim Wonders. El largometraje estará disponible el 12 de abril.

Franklin (Apple TV)

Esta serie relata la carrera y trayectoria del científico y político Benjamín Franklin. Quien, en principio era conocido por sus experimentos eléctricos. Luego, por incursionar en una misión clandestina a Francia para diseñar una alianza franco-estaounidense. Es Michael Douglas, ganador del Óscar, quien protagoniza y produce esta serie histórica inspirada en el libro A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America.

Nuestro mundo lleno de vida (Netflix)

El protagonista es la naturaleza y quien lo narra es Cate Blanchett. Este documental explora la inteligencia y las conexiones de la fauna y la flora del planeta tierra. La docuserie es británica y estará disponible en la plataforma el 17 de este mes.

El simpatizante (Max)

Hoa Xuande, Sandra Oh y Robert Downey Jr. protagonizan esta miniserie de televisión de siete episodios. Se trata sobre las batallas que debe enfrentar un agente de doble vida: es mitad francés y mitad vietnamita. La trama se desenvuelve en el marco de la Guerra de Vietnam. La serie es una adaptación de la novela ganadora del premio Pulitzer 2016, escrita por Viet Thanh Nguyen y será estrenada en Max este 14 de abril.

Pared con pared (Netflix)

Este 12 de abril se estrena la película romántica, protagonizada por la cantante catalana Aitana, que relata la historia entre Valentina, una joven pianista, y David, un diseñador de juegos que detesta el ruido. El reto es aprender a convivir. La otra parte del elenco está compuesta por Fernando Guallar, Natalia Rodríguez, Miguel Ángel Muñoz y

Àlex Maruny.

Secretos de un escándalo (Claro Video)

Han pasado 20 años desde que el mediático romance entre Gracie Atherton-Yu y su marido Joe, el cual es más joven que ella, estuviera en el ojo público. La situación causó tanta conmoción que decidieron hacer una película. Elizabeth Berry, quien interpretará a Gracie en este filme, decide pasar un tiempo en su casa. Su mirada extraña y externa generará tensión en la morada de esta familia. Este drama psicológico está protagonizado por Natalie Portman y Julianne Moore. Fue nominada a Mejor Guion Original en los premios Óscar. Disponible en Claro Video el 18 de abril.

La partitura secreta: el enigma de plomo (Disney +)

Maya se inscribe en el prestigioso conservatorio de su novio Leo para descubrir por qué desapareció. La chica de 16 años, junto con sus compañeros, se lanzan a la búsqueda y encuentran una partitura que les conceden poderes extraños. La banda sonora de esta serie está compuesta por reinterpretaciones de ‘Más Fuerte’, de Greeicy y ‘Tutu’ de Camilo. Además cuenta el elenco está conformado por Diego Sandoval (Pepe), David Angulo (Gael), Emmanuel Okaury (Dod), Julieta Ortiz (“La Mayora”) y Paola Gómez (Catalina). Su estreno es el próximo 17 de abril.

Las variaciones Grimm (Netflix)



Este ánime reinventa los cuentos de los hermanos Grimm. Giros inesperados y revelación de las intenciones humanas más oscuras y escalofriantes: esto es lo que conlleva los seis cuentos de hadas que ofrece esta serie. El 17 de abril estará disponible en la plataforma.

Aguas siniestras (Claro Video)

Un oscuro espíritu se esconde en la piscina de la nueva casa de Ray Waller, un exjugador de béisbol que tuvo que retirarse del deporte debido a una enfermedad degenerativa. El protagonista y su familia serán acechados por este secreto maligno que alberga en su hogar. Este filme de terror es protagonizado por Wyatt Russell y Kerry Condon, y claro Video la tendrá disponible el 18 de abril.

El pájaro loco se va de campamento (Netflix)

Esta película de casi 2 horas es apta para disfrutar en familia. Proyecta las aventuras del icónico Pájaro Loco, quien es echado del bosque y está en busca de un nuevo hogar. Durante la exploración, encuentra el Campamento Woo Hoo. Pero su estadía se ve en peligro cuando un inspector amenaza con cerrar el lugar. La comedia estará disponible el viernes 12 de abril.

El viaje (Netflix)

Es una historia conmovedora de una mujer a quien su cáncer le ha vuelto. La quimio no es una opción para ella, así que decide viajar por Tasmania con su mejor amigo y esposo para cumplir las cosas que siempre ha deseado. El filme está protagonizado por Paolo Contis, Patrick Garcia, Kaye Abad y Jimmy Santos. Su estreno es este 12 de abril.