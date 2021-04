Estos son los ganadores de los premios Bafta, ‘los Óscar británicos’

Sin alfombra roja, ni multitudes se llevó a cabo la gala de los premios que entrega la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. La producción estadounidense Nomadland se quedó con el premio en la categoría a mejor película y fue una protagonista principal de la gala al recibir otros Bafta en los apartados de mejor dirección, para la realizadora - Chloé Zhao; mejor actriz (Frances McDormand) y mejor fotografía.



También se destacó Promising Young Woman, que fue considerada como la mejor película británica en los Bafta y se llevó el premio a mejor guión original. Anthony Hopkins se fue para su casa con el de mejor actor por el trabajo en la cinta dramática The Father, que asimismo obtuvo el de mejor guión adaptado.

La mejor actriz de reparto de estos premios fue para Yuh-Jung Youn por su trabajo en Minari; mientras que el actor en ese mismo apartado que se llevó el reconocimiento Daniel Kaluuya por su trabajo en Judas and the Black Messiah. Soul ganó como mejor cinta animada y mejor banda sonora.

La ceremonia de la 74° edición de los Premios Bafta tuvo como anfitriones e invitados a revelar los ganadores a Priyanka Chopra, Tom Hiddleston, Hugh Grant, Pedro Pascal, Jonathan Pryce y Rose Byrne, entre otros.

Otros ganadores de los Bafta

Mejor debut británico de dirección, guión o producción

His House



Mejor documental

My Octopus Teacher



Mejor reparto

Rocks



Mejor corto animado británico

The Owl and the Pussycat



Mejor cortometraje británico

The Present



Mejor diseño de vestuario

La Madre del Blues



Mejor edición

Sound of Metal

Sound of metal Foto: Amazon Prime Video

Mejor maquillaje y peinados

La Madre del Blues



Mejor diseño de producción

Mank



Mejores efectos visuales

Tenet



Mejor sonido

Sound of Metal



Estrella en ascenso

Bukky Bakray



