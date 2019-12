Estos son los ganadores de los Bogoshorts 2019

El director de cine español Carlos Violadé ganó este martes el premio Santa Lucía al mejor cortometraje internacional de ficción con Foreigner, en el Festival de Cortos de Bogotá (Bogoshorts), el más grande de ese formato en América Latina.



Foreigner, realizada por la productora LaBalanza, cuenta la historia de un ejecutivo inglés que va a pasar unos cuantos días de descanso en un soleado verano español cuando lo que aparentaba ser una tranquila excursión por la playa se convierte en la historia de su vida, un thriller con un fuerte mensaje social.

El corto, que dura 27 minutos, es protagonizado por Josh Taylor y fue rodado en Cádiz y Alicante, también recibió un galardón en los Premios Fugaz, principales premios del cortometraje español y es candidato en los Premios Goya y los Forqué.

La decimoséptima edición del festival proyectó cerca de 400 cortometrajes en más de 15 escenarios de Bogotá con una variada selección de películas, tanto locales como internacionales, que competían en 14 categorías.



En la categoría de Mejor Corto de Ficción fue premiado Nada nocturno de Victoria Rivera, y en Mejor Corto Documental el galardón se lo llevó A tiempo, de Felipe Peláez Gómez.



Entre tanto, la distinción como Mejor Corto Experimental fue para Padre de Juan José Gallego Méndez y la Mejor Dirección fue para Nicolás Becerra por Tres noches y una cabra.



Bogoshorts también concedió el premio al Mejor largometraje colombiano del año a la película Litigante, del director Franco Lolli, escogido por productores y directores de Competencia Nacional dentro de los filmes estrenados durante este año en Colombia.



Para esta edición el festival contó con actividades de formación e industria, una maratón de creación de filminutos, exposiciones artísticas, gastronómicas, fiestas, conciertos y diversas expresiones que conectaron al público con el formato del cortometraje.



Asimismo, durante la Noche de Santa Lucía, se dio a conocer el proyecto ganador de la convocatoria In Vitro BFM, premio que se llevó FURTIVO de Blanca Muñoz Ávila (directora) y María Angela González (productora). In Vitro BFM apoya la realización del primer cortometraje profesional de un equipo creativo.



El premio consta de cerca de 50.000 dólares en asesorías y acompañamiento de profesionales pertenecientes al sector cinematográfico colombiano, equipos de rodaje y servicios de postproducción. FURTIVO se estrenará en el marco del 18° Bogotá Short Film Festival / Festival de Cortos de Bogotá – BOGOSHORTS.



Lista completa de ganadores los premios Santa Lucía

Mejor corto de ficción: NIGHT SWIM / NADO NOCTURNO, de Victoria Rivera



Mejor corto documental A TIEMPO, de Felipe Peláez Gómez



Mención especial corto documental LIMBO, dirigido por Alexander L. Fattal



Mejor corto animado EL PÁJAROCUBO, de Jorge Alberto Vega Rivera



Mejor corto experimental AL PADRE, de Juan José Gallego Méndez



Mejor videoclip TÍO GUACHUPESITO - CERRERO REMIX (Canalón de Timbiquí), de Silvia Lorenzini



Mejor dirección Nicolás Becerra, por TRES NOCHES Y UNA CABRA



Mejor fotografía Juan Camilo Olmos, por SOEURS JARARIJU / LAS HERMANAS JARAJIRU



Mejor guion a Carlos Felipe Montoya, por EL TAMAÑO DE LAS COSAS



Mejor montaje, Juan Francisco Pérez, por LOOP



Mejor dirección de arte, Leinad Pájaro de la Hoz por ATMÓSFERAS



Mejor diseño sonoro Daniel Garcés Najar por MARINA



Mejor música Niño Salvaje por BLACK, dirigido por Angela Leyton



Mejor actor Fabian Vejarano, por BAILAR



Mejor actriz María Matiz, por TODO LO QUE FLOTA



Mejor afiche Federico Parra Barrios por EL OCASO



Ganador Competencia F3 - FANÁTICO FREAK FANTÁSTICO MEJOR CORTO F3 - FANÁTICO FREAK FANTÁSTICO TOTE TIERE / ANIMALES MUERTOS, de David Oesch & Remo Rickenbacher.



Ganador competencia en realidad virtual - VR MEJOR CORTO REALIDAD VIRTUAL – VR VR FREE / SOMOS LIBRES, de Milad Tangshir GANADOR COMPETENCIA CONEXIÓN



Mejor corto Conexión Misericordia, de Xavier Marrades.



Mención especial cortometraje de ficción BODAS DE ORO, de Lorenzo Tocco (Uruguay – Chile)



Mejor cotro internacional documental Trapped in the city of a Thousand Mountains / ATRAPADO EN LA CIUDAD DE MIL MONTAÑAS, de David Verbeek (Holanda – China)



Mención especial cortometraje internacional documental HARDA / THE TOUGH / LA DURA, de Marcin Polar (Polonia)



Mejor cortometraje animado PHYSIQUE DE LA TRISTESSE / LA FÍSICA DEL DOLOR, de Theodore Ushev (Canadá)

Mención especial cortometraje internacional animado METAMORPHOSIS / METAMORFOSIS, de Juan Fran Jacinto y Carla Pereira (España – Francia)



Mejor cortometraje internacinal experimental AFETO / AFECTO, de Tainá Medina & Gabriela Gaia Meirelles (Brasil)



Mención especial Cortometraje internacional experimental FACELIFT / ESTIRAMIENTO FACIAL, de Dennis Stein-Schomburg y Jan Riesenbeck (Alemania)



Mejor videoclip internacional STATION 13 (INDOCHINE), de Bouha Kazmi (Francia)



CULTURA Y EFE