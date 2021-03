Estos fueron los ganadores del prestigioso Festival de Cine de Berlín

El jurado internacional de la Berlinale dio a conocer hoy los ganadores de los Osos correspondientes a la edición 71, que se celebró en formato virtual por imperativo de la pandemia.

Una de las galas cinematográficas del mundo dio conocer a los mejores de manera virtual. En junio de este año se les hará entrega del reconocimiento a los ganadores.



El Oso de Oro a mejor película fue para: 'Babardeala cu bucluc sau porno balamuc' , de Radu Jude (Rumanía). Asímismo, el Gran Premio del Jurado: quedó en manos de 'Guzen to sozo', del japonés Ryusuke Hamaguchi y el Oso de Plata del Jurado: fue para 'Herr Bachmann und seine Klasse' (Mr Bachmann and His Class', de Maria Speth (Alemania).



El reconocimiento a mejor dirección quedó en Dénes Nagy, por "Természetes fény" ("Natural Light"), de Hungría.



Mietras que el Oso de Plata a la mejor interpretación (cabe recordar que la Berlinale decidió no entregar este reconocimiento en las categorías de mejor actor y actriz, sino dejarlo en un género neutro como una manera de potenciar la inclusión) se lo llevó a casa Maren Eggert, por 'I'm your Man', de Maria Schrader.

Detalle del Oso de la Berlinale, el codiciado premio.1 Foto: AFP

En esa misma linea, el Oso de Plata al mejor intérprete de reparto se le dio a Lilla Kizlinger, por 'Forest - I see you Everywhere', de Bence Fliegauf (Hungría).



En otro apartado, el de guion, el ganador fue el de la película Introduction, de Hong Sangsoo (Corea del Sur).Mientras que el mexicano Alonso Ruizpalacios recibió el galardón de plata a la aportación artística por Una película de policías.

En la sección Encounters: "Nous" ("We), de Alice Diop (Francia) fue la vencedora, a su vez "Nanu Tudor" ("My Uncle Tudor"), de Olga Lucovnicova (una coproducción de Bélgica, Portugal y Hungría) ganó el Oso de Oro a mejor cortometraje.

El Gran premio sección Generation Kplus: "Han Nan Xia Ri" ("Summer Blue"), de Han Shuai (China) y el Gran premio Generation 14plus: "La Mif" ("The Fam"), de Suiza.



EFE ​