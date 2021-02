Estas son las películas y series que llegan en marzo a Netflix

El tiempo corre y ya estamos a un paso de las nuevas producciones que llegarán a Netflix. La propuesta es amplia y aunque hay novedades, también le abrieron un espacio a la nostalgia con una saga cinematográfica que esta ligada a uno de los éxitos más grandes de la plataforma.

Así como la nueva aventura de uno de los guionistas y realizadores que llevó al estatus de referente mundial una de sus series con Netflix. Estas son las producciones para ver en el tercer mes del 2021.



Películas

Moxie



Inspirada en el pasado subversivo de su madre y la autoconfianza de una nueva amiga, una joven tímida publica un zine anónimo, en el que denuncia el sexismo de su escuela. Fue dirigida por Amy Poehler. Estará disponible desde el 3 de marzo.

Lavaperros

La nueva película del caleño Carlos Moreno se estrenará en Netflix. El realizador de Perro come perro y Todos tus muertos, regresa con una producción en la que retrata a un narco en decadencia que se niega a saldar su deuda y cuando todo parece arreglarse, afronta una situación inesperada que puede llevar todo al caos. Se estrena el 5 de marzo.

Fotograma de la película Lavaperros Foto: 64A FIlms

Akelarre

Para posponer su ejecución, un grupo de mujeres acusadas de brujería distraen a su inquisidor con historias inventadas del sabbat. Una producción que va de la tensión y el drama, hasta el humor más retorcido. Estará disponible desde el 11 de marzo.

Un viaje pesado

Es una comedia que juega entre la realidad y la puesta en escena, a través de cámaras ocuiltas. La historia gira en torno a un par de amigos que deciden emprender un viaje y en el recorrido deciden gastar una serie de bromas a todo el que se aparece en su camino. Se podrá ver desde el 26 de marzo.



Ni de coña

Cuatro parejas a punto de separarse deciden asistir a una terapia de pareja en el Caribe y asumir unos métodos un poco pasados de la raya para salvar su relación. Cinta de comedia española, bajo la dirección del colombiano Fernando Ayllon. Se estrena el 26 de marzo.

La trilogía cinematográfica de Karate Kid

​Netflix estrenará también las películas originales que sirvieron de inspiración para su serie Cobra Kai.: Karate Kid (1984), Karate Kid 2 () y Karate Kid 3. Desde el 1 de marzo.

Ralph Macchio cuando hizo el papel de Daniel LaRusso Foto: Columbia Pictures

Series

The One

Una científica descubre la manera de encontrar la pareja perfecta mediante una prueba de ADN y crea un innovador servicio. Pero nada será tan simple como parece. La serie se estrena el 12 de marzo

Sky Rojo



Coral, Wendy y Gina se escapan en busca de la libertad, perseguidas por Moisés y Christian, secuaces de Romeo, dueño de un club que dice ser su dueño. Las tres mujeres emprenden una carrera frenética durante la cual deberán afrontar multitud de peligros. Su plan es sencillo: arreglárselas para seguir vivas cinco minutos más. Esta producción fue creada por Álex Pina y se estrenará el 19 de marzo.



¿Quién mató a Sara?

Tras pasar 18 años en prisión, Álex busca vengarse de la familia Lazcano, que lo culpó de la muerte de su hermana Sara para salvar su reputación. Pero en ese camino se dará cuenta que todo lo que rodea esa muerte es más complicado que lo que él iamginaba. Serie mexicana, protagonizada por Manolo Cardona y Ana Lucía Domínguez. Llega a Netflix el 24 de marzo.​

Los irregulares

En la Inglaterra del siglo XIX, un grupo de inadaptados trabaja para resolver crímenes sobrenaturales a instancias del Dr. Watson y su compañero Sherlock Holmes. Se verá el 26 de marzo

Haunted Latinoamérica

Testimonios reales de gente que tuvo experiencias con fantasmas se recrean en esta serie que analiza el impacto de lo paranormal y sobrenatural en las vidas de quienes deciden compartirlo. Se podrá ver desde el 31 de marzo.

serie Haunted Latinoamerica Foto: Netflix

Tambien se podrá ver

La tercera temporada de Formula 1: Drive to Survive (19 de marzo).



Paradise PD: Parte 3 (12 marzo).



Last Chance U: Basketball (10 marzo).



Mark Hoffman: Un falsificador entre mormones (3 marzo).



Operación Varsity Blues: Fraude universitario en EE. UU. (17 marzo).



Biggie: I Got a Story to Tell (1 marzo).



Titanes del Pacífico: Tierra de nadie (4 marzo).



Country Comfort (19 marzo).



Alien TV: Temporada 2 (19 marzo).



Fabuloso vocabulario: Temporada 5 (2 marzo).



La casa con un reloj en sus paredes (22 marzo).



Las travesuras de Peter Rabbit (31 marzo).



