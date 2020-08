Estos son los actores mejor pagados de Hollywood

El actor de películas como 'Jumanji' y parte de la saga de ‘Rápidos y furiosos’ lidera la lista de los más rentables de la industria del cine en Estados Unidos, haber acumulado 87.5 millones de dólares entre junio de 2019 y ese mismo mes en este año.

Dwayne Jhonson, además, recibió la no despreciable suma de 23 millones de dólares por protagonizar 'Red Notice' con Netflix.

El actor estuvo a la cabeza de esta lista con ganancias de 89 millones de dólares en el 2019. La lista de los actores mejor pagados fue publicada por la revista Forbes en Estados Unidos y aún se espera el de las actrices.

En el segundo lugar, está el actor Ryan Reynolds que, coincide con Dwayne Johnson en ‘Red Notice’, y que este año puede estar feliz al haber alcanzado ganancias en el orden de 71 millones de dólares.

Ryan Reynolds en Six Underground, también conocida como 'El escuadrón 6'. Foto: Cortesía Netflix

Reynolds, famoso por su papel de Deadpool, protagonizó la cinta de acción 'Six Underground' (también conocida como 'Escuadrón 6') y prepara una tercera entrega del irreverente superhéroe de Marvel.

Mark Wahlberg. Foto: Cortesía Diamond Films

Mientras que Mark Wahlberg, quedó tercero con 58 millones de dólares, principalmente por la buena recepción del público (no tanto de la crítica) de ‘Spencer Confidential’ una mezcla de acción y un toque de comedia, al igual que por su trabajo como productor de cine y televisión.

Le sigue Ben Affleck, que se embolsilló 55 millones de dólares, a pesar de que en los últimos años no ha tenido un éxito tan arrollador y que su papel de Batman ha generado mucha controversia.

El actor Ben Affleck. Foto: Robyn Beck / AFP

Sin embargo, tuvo una buena reacción con ‘The Way Back’ y con ‘The Last Thing He Wanted’ y ya se anuncia que podría volver a la acción sin límite con la tercera parte de ‘El contador’.(También puede leer: Así son los monstruos de H.P. Lovecraft que viven en el cine y la TV).





En el quinto lugar está Vin Diesel, con 54 millones, gracias en buena medida a que es el amo y señor de la saga de ‘Rápidos y furiosos’, que aún espera el estreno de su novena entrega en las salas de cine.

Vin Diesel en una escena del rodaje de la novena entrega de 'Rápidos y Furiosos'. Foto: Universal Pictures

La estrella de Bollywood Akshay Kumar también entró en este selecto grupo. Kumar, que ahora protagoniza la serie 'The End' para Amazon Prime, sumó a sus finanzas 48,5 millones de dólares.

Akshay Kumar Foto: Cargo Films

Otro que no se quedó atrás fue Lin-Manuel Miranda, el creador del montaje y la película ‘Hamilton’ y que actuó en la serie His Dark Materials, ganó 45.5 millones de dólares.

Lin-Manuel Miranda interpretó a Lee Scoresby en 'His Dark Materials'. Foto: cortesía HBO

Mientras que Adam Sandler, que sorprendió a la crítica con su trabajo en la película 'Uncut Gems', obtuvo el octavo puesto con 45 millones de dólares.

Adam Sandler rompió su esquema de comedia y descrestó a la critica. Foto: Foto: Netflix

Llamó la atención que Will Smith se quedará con el noveno lugar en la lista con solo 44 millones de dólares en ganancias.

Will Smith sigue entre los diez, pero no lidera la lista. Foto:

El protagonista de la saga de ‘Dos policías rebeldes’ y Aladino ya está trabajando en la segunda parte de la película 'Bright' y en una nueva versión de la serie ‘El príncipe de rap’.

La lista de los diez de Forbes cierra con la estrella de acción y artes marciales china Jackie Chan, quien sumó a su fortuna 40 millones de dólares.

Jackie Chan es el actor chino más famoso del mundo. Foto: Lucy Nicholson / AFP

El actor, recordado en Estados Unidos por la saga de 'Rush Hour'-de la que se dice que que habrá quinta parte- no ha parado de trabajar y tiene siete películas en desarrollo para el próximo año.



CULTURA

@CulturaET