Esto es lo que tiene Disney+ para seducirnos

Muchos fanáticos del universo de Disney deben estar contando las horas para el lanzamiento de la plataforma Disney+, que llega a Colombia y a Latinoamérica el próximo martes 17 de noviembre.

Una llegada que expande el panorama de alternativas dentro del mercado de las plataformas de contenidos de cine y televisión como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Go y StarzPlay, solo por nombrar algunas.



Pero no solo será otra alternativa, sino que va a competir con un catálogo cargado de 40 producciones originales para Disney+; unas 500 películas y unos 5.000 episodios de televisión.



Como contexto: Así será la nueva plataforma de contenidos de Disney en la web



“Latinoamérica ofrecerá este servicio a sus suscriptores, que tendrán por una cuenta hasta cuatro streams concurrentes, cuatro personas o cuatro miembros de la familia viendo simultáneamente. Diez dispositivos y hasta siete perfiles de preferencia se podrán configurar por cada cuenta. Cuando hablamos de dispositivos nos referimos a teléfonos celulares, tabletas, en la web, en Smart TV, en Apple, reproductores multimedia y consolas de videojuegos”, explicó Marcos Amadeo, director de Tecnología y Operaciones de The Walt Disney Company Latinoamérica.



Quienes quieran suscribirse deben acceder a la dirección preview.disneyplus.com/co/, y si lo hacen el 17 de noviembre, la cuota mensual será de 23.900 pesos o una suscripción anual de 239.900 pesos. También los suscriptores podrán descargar contenido a dispositivos móviles y verlos después sin estar conectados a internet o a la plataforma.

En Disney+ estará el clásico animado de Peter Pan. Foto: Disney+



Pero ¿qué se podrá ver en Disney+? Obviamente, clásicos animados como 'Blanca Nieves y los siete enanitos', 'La Bella y la Bestia' o 'Pinocho'. Sumado a versiones en acción real de 'Aladdin', 'El libro de la selva' o 'El rey león', junto a todo el universo de películas de los superhéroes de Marvel y producciones derivadas que se estrenarán pronto como Loki o 'Wandavision'.

Asimismo, hay películas que The Walt Disney Studios ha creado exclusivamente para la plataforma, películas como 'Noelle', una comedia navideña protagonizada por Anna Kendrick; a la par con producciones del canal National Geographic y y otras propuestas latinoamericanas que hicieron historia en los canales de televisión abierta de Disney en Latinoamérica. Series como 'Bia', 'Violetta', o 'Art Attack' van a tener otra vitrina para la audiencia de la plataforma.

WandaVision es un proyecto televisivo inspirado en los superhéroes de Marvel. Foto: Disney+

“También vamos a ir creando ese sabor local. El contexto actual no nos permitió hacer todo lo que queríamos, pero debo decir que no solo vamos a apuntar a películas o series, sino que estamos enfocados también a documentales y otros formatos para la región, en realidad hay mucho para descubrir”, reveló Marcos Amadeo.

Estamos enfocados también a documentales y otros formatos para la región, en realidad hay mucho para descubrir” FACEBOOK

TWITTER

Ya hay ejemplos como 'Conecta', un programa de concurso y música presentado por Sebastián Yatra, y 'Sobrevolando', con Fito Páez. Ambos están en este momento en proceso de producción.



Pero más allá de la nostalgia, uno de los aspectos que han generado mayor expectativa es el de las nuevas producciones y las grandes apuestas de Disney+ como 'The Mandalorian', la serie inspirada en el universo cinematográfico de Star Wars.

Así como 'Forky pregunta', en el que el personaje más exitoso de Toy Story 4 protagoniza una serie de episodios cortos en los que tratará de manera tierna y divertida resolver algunos misterios de la vida cotidiana de las cosas que lo rodean.

Forky pregunta es una propuesta para el público infantil. Foto: Disney+

También 'High School Musical: The Musical: The series', que sigue las vivencias de un grupo de jóvenes alrededor del amor y el paso de la niñez a la madurez mientras trabajan en una obra musical.

Asimismo, 'El mundo según Jeff Goldblum', en la que el actor de 'La mosca' y 'Jurassic Park' emprende un viaje por el mundo para descubrir personas, lugares y las cosas más comunes y sencillas.

La película de Pixar 'Soul' se podrá ver en la plataforma. Foto: Disney+

En el apartado de películas se destacan Hamilton, la versión cinematográfica del éxito de Broadway, y 'Soul', una producción animada de Pixar acerca de un profesor que fallece, pero su alma lucha para regresar al mundo a fin de no perder su pasión por la música. Debido a que no pudo ser estrenada en cines, se lanzó en esta plataforma.

Escena de la película 'Hamilton'. Foto: Disney+

Disney+ tiene en la nostalgia y el regreso a la infancia un terreno ganado en esta batalla por los suscriptores del streaming, pero afronta el reto de ganarse un espacio entre la popularidad de Netflix, la tradición de HBO o la evolución de Amazon Prime Video.

Cultura EL TIEMPO@CulturaET