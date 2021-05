¿Qué podemos esperar de HBO Max en Colombia?

En junio la plataforma de Streaming HBO Max llega a Latinoamérica, tras su experiencia en el mercado estadounidense y con la mirada fija en un continente en el que ya existe una verdadera batalla de otras plataformas por ganar la atención de los consumidores de contenidos de cine y televisión.

Una apuesta interesante que promete nuevas producciones y formatos en esta plataforma, en la que se podrán ver producciones como The Flight Attendant, Raised by Wolves, Selena +Chef y propuestas que ya son clásicos como Game of Thrones; Los Soprano, Big Little Lies, Friends; sumado a proyectos con sabor latino como la comedia de acción mexicana Búnker, el drama familiar Amarres y la serie juvenil Días de gallos, de Argentina, sumado a Los ausentes que desde Brasil contará las peripecias de una agencia que se ocupa de personas desaparecidas.



Mientras se revelan más detalles de lo que tendrá la plataforma en Colombia y el continente, ELTIEMPO conversó con Luis Duran, gerente general de HBO Max Latin America, acerca de la llegada de la plataforma.



También puede leer: En junio llegará a Colombia la nueva plataforma de Streaming HBO Max

Facebook Twitter Linkedin

Luis Durán. Foto: HBO MAX

Por qué este era el momento preciso para lanzarse?

Yo creo que el momento es el momento. Sinceramente todo empezó hace un año cuando lanzamos HBO Max en EE. UU., como sabes y de ahí la ambición era que HBO Max se convirtiera en un servicio global; y dentro de ese proceso había una serie de fases y por temas históricos se decidió que Latinoamérica fuera la primera prioridad.

¿Hay una visión nueva de HBO con la llegada de la nueva plataforma a Colombia?

Ese es un buen punto. La gente entiende que ahora estamos yendo de HBO GO a HBO Max, pero la realidad es diferente, ya que estamos lanzando HBO Max que va a ser un producto totalmente diferente. Para nosotros el streaming lo vemos como un derecho universal.



Los 50 millones de colombianos tienen derecho al entretenimiento y lo que hace el streaming es acercarlo más al consumidor porque es un proceso más fácil y la gente tiene un mayor acceso a este servicio que al acceso de TV paga. Eso lo vemos como una gran oportunidad de acercarnos a ellos darles entretenimiento. La aspiración es tener gran contenido, con una mejor experiencia para todo el mundo.

Eso es un gran cambio, claro que el formato lineal va a otro público, que también nos gusta. En realidad lo vemos como una forma de tener consumidores que prefieren tener el contenido de una determinada manera y otros que progresivamente estarán disfrutando de ese contenido de otra manera.

¿Van a tener la misma librería o películas en HBO Max Latinoamérica que tienen en Estados Unidos?

En gran medida sí. Luego va a ver algunas pequeñas variaciones, pero yo creo que conceptualmente es correcto, tendremos una librería que va a estar disponible para todos los latinoamericanos.

¿Qué tipo de contenidos tendrá esa librería?

Está compuesta por todos los contenidos de Warner, con todas las marcas de HBO; los originales de HBO MAX, producciones originales que vamos a estar haciendo en Brasil, así como lo que tiene Warner Bros, DC Cómics y Cartoon Network, por mencionar otros ejemplos.



Todo eso estará disponible en Latinoamérica y luego, parte de esto, seguimos complementando nuestro catálogo con adquisiciones y producciones originales, con todos los ingredientes necesarios para que sea universal.

¿Cómo han pensado ir ganando terreno en un mercado que también está viéndose reflejado en otras plataformas?

Nosotros estamos enfocándonos en originales para Latinoamérica y estamos hablando de más de cien producciones de las cuales 33 ya están activamente en producción.



Lo que tenemos en mente es historias que puedan viajar no solo en el continente, sino más allá. Por tanto, lo que buscamos con estos originales no es tanto satisfacer necesidades concretas de países, sino necesidades concretas de consumo en la región.

¿Bueno y frente a la danza del mercado de otras plataformas que creen que le pueden dar a ese consumidor?

Yo creo que el streaming está madurando en Latinoamérica y en Colombia todavía más. Nosotros al final es vedad que entramos en un mercado en que existen otros competidores y donde existe ya una oferta que es bastante sólida y completa, pero como nuestra ambición es ser los número uno en Latinoamérica, eso conlleva que queramos hacer las cosas mejor que el resto. Nuestro contenido si es diferencial, icónico y épico.



Podría interesarle: Cine Colombia pospone la apertura de sus salas para el 15 de junio



:

Facebook Twitter Linkedin

Imagen del drama juvenil argentino Días de gallos. Foto: HBO MAX

Ahora el producto tiene que ofrecer una gran experiencia que todo el mundo espera. Y tenemos que ser disruptivo en como empaquetamos el producto y hasta en precio. Lo que estamos buscando que los consumidores tengan sus expectativas superadas.



CULTURA

@CulrturaET