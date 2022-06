En un capítulo de MasterChef Celebrity y en medio de ollas y cucharones, el concursante Estiwar G llegó con la cara pintada a la usanza de William Wallace, el héroe y soldado escocés.

No iba, como Wallace, a luchar por Escocia contra la ocupación del rey Eduardo I de Inglaterra en la primera guerra de independencia de ese país, sino a librar su propia batalla en la cocina, “porque la contienda en el programa estaba muy fuerte, entonces quería simbolizarlo de algún modo”, dice.



Tuvo soldados: la gente de producción del programa le consiguió vestuario, como una falda negra con una especie de peto, y Estiwar G, de talla grande, quedó ‘a punto heroico’.



Fue otra de sus formas de representar a su personaje. Porque Estiwar G es la creación del publicista Luis Fernando Arias, un cartagenero que a los tres años vino con su familia a Bogotá y en la capital se volvió uno más en sus calles populares. Un rolo costeño nacido cerca del mar que sigue amando, pero ya acostumbrado al frío. Y aunque también vivió en Argentina, para él no hay mejor lugar en el mundo que la Bogotá popular.



La ciudad que muestra Estiwar G con su actitud, su forma de hablar, sus gorras (con letreros de ‘Bogotá’, ‘pelanga’ y otros platos callejeros), esos que ha dado a conocer en su Toxitur, el recorrido gastronómico por barrios como Santa Fe, La Perseverancia, María Paz y el sector de Corabastos.



“Lo hago para mostrar que hay recetas caseras y buenas que se preparan con poco presupuesto. Se puede hacer un buen almuerzo para tres con 15.000 pesos y un rico desayuno para cuatro con 8.000 pesos”. Su fin, dice, es rescatar la economía “del pueblo, de la gente normal, de nosotros, el 80 por ciento de este país”.



Y fue gracias a esos videos, divertidos, con historias de la gente del común que cocina para los que menos tienen y les venden alimentos ricos y económicos, por lo que lo llamaron del programa Buen día Colombia, de RCN, para una entrevista.

Poco después lo contactaron de MasterChef Celebrity, de la misma cadena, para que concursara. “Dije que sí, de una, aunque no sabía muy bien qué era. Tenía una noción del programa, pero nunca lo había visto”.



El hecho es que Luis Fernando Arias, en su mejor representación, la de Estiwar G, que fue la que negoció, llegó a este espacio y se ha convertido en uno de los concursantes más queridos de esta temporada. Y su esfuerzo es doble, “porque los otros son famosos, se dejan ver como son, yo hago un personaje” que presenta como “ñerólogo, toxiturista, cantante, poeta, vendedor de repuestos y deportista de esgrima”.



Además de poner el humor, hace parte de los “analfabetas del sabor”, grupo que comanda e incluye a los comediantes Chicho y Corozo, y al actor Carlos Báez.

Se dicen los “analfabetas” porque no tenían mucho conocimiento de la cocina a su llegada. Pero todos han sorprendido, a tal punto que Estiwar G ya se hace llamar “el ñero gourmet”.



Al inicio de las grabaciones tuvo que aprender de manejo de cámaras (cuatro al tiempo), micrófonos, carreras, normas del concurso, disciplina televisiva.

“Me cuestioné sobre si estaba en capacidad de entrar, porque hago un personaje y no soy actor: soy empírico. No era cocinero, pero cocino. Llegué con dudas y miedo, y fui aprendiendo la dinámica. El mundo de las cámaras y las luces no era el mío. Estaba acostumbrado a grabarme con celular, con gente que no me criticaba, de mi entorno. No buscaba profesionalizar el Toxitur, sino llegarle a la gente de manera cercana, con algo real”.



Pero ha sido una persona disciplinada y esto le ayudó en el programa a aprender rápido, del mismo modo que ha aprendido de lo que le ha pasado en la vida.



Cuenta que tocó fondo, tuvo problemas con distintas sustancias. “A los 13 años me aficioné al hiphop y me apasioné por la lectura. Sin embargo, tomé malas decisiones, en la calle tuve procesos difíciles, de consumo de drogas. Salí adelante con mucho esfuerzo y el apoyo de mi familia. Con mi carrera como publicista decidí trabajar algo masivo para apoyar a los muchachos que quieren salir adelante, algo muy social”.

Ha trabajado con jóvenes que están en centros preventivos como El Redentor, así como en lugares para farmacodependientes. “Una experiencia fuerte, pero si uno ayuda a 20 muchachos y se salvan cinco, eso es mucha ganancia. Con ellos, escuchándolos, aprendí a generar varias formas de comunicación para que superen sus problemas”.



Todo este bagaje le sirvió a su llegada a MasterChef Celebrity, donde, dice, “pensé que me iban a hacer el feo”. Nada de eso pasó. Incluso, la primera que se acercó a él fue Carolina Gómez, con quien tiene una gran relación a pesar de que la actriz ya salió de la competencia. “Éramos los dos extremos: ella, mi reina, y yo, el ñero, pero me acogió desde el primer día”.



La relación con todos los concursantes es muy buena, porque, a diferencia de la pasada temporada, en esta las peleas han sido mínimas y no hay participantes conflictivos.

A Arias le gusta la privacidad, tener bajo perfil. Por eso viste a Estiwar G con gafas oscuras, “que tiene que ver con la cultura hiphop”, y cuenta que tiene unos 14 pares de lentes para lucir.



“Son parte del personaje y todas son compradas en el centro, la más cara me costó 20.000 pesos. Me las pongo porque a mí no me gusta la fama, trato de evitarla, pero ya me reconocen en la calle y eso también es bonito. Me siento motivado”.



En redes también tiene ahora mejor imagen con su participación en el programa. Inicialmente no le fue bien, porque precisamente, en el primer capítulo, cocinando en Barú y por falta de pericia, hirió a Corozo con un cuchillo.



“Mucha gente pensó que el ñero se iba tirar el programa, así que me puse a estudiar para perfeccionar la forma de manejar los utensilios y no generar peligro”.



Además, que se ponga el tapabocas en la garganta también ha sido objeto de malos comentarios, pero para él es mostrar que muchas personas lo tienen en todos lados, menos cubriéndose boca y nariz. “No nos cuidamos bien. Yo quise mostrar eso, lo feo que se ve uno así y lo irresponsable. Ahí sigue el bicho”.



Ha llamado la atención con platos que ha preparado (se inventó un sushi de chorizo, por ejemplo) y es uno de los más respetuosos con los jurados, Jorge Rausch, Chris Carpentier y Nicolás de Zubiría.



“Son un ejemplo de tenacidad y fortaleza. Después de las largas grabaciones se iban a sus restaurantes. Siempre tienen energía, actitud, y su ritmo es casi militar, porque sus ambientes son fuertes, estar siempre en una cocina y que todo salga bien exige mucho”.



Las grabaciones, que acaban de terminar, fueron muy exigentes. “La gente cree que uno tiene más tiempo, pero no, ahí dicen 60 minutos y son 60, no hay nada libreteado, todo es real”.



Como real es Estiwar G, el personaje creado por Arias, auténtico y defensor de los marginados, de los que poco tienen, de los que buscan caminos.



Esa parte social se vio con la actriz transgénero Isabella Santiago, otra de las concursantes, con quien tuvo algunos choques. “Ella, tan franca y contundente, se confundió con el personaje. Le dije que yo estaba del lado de los diferentes. Ambos venimos de mundos excepcionales y nos aprendimos a admirar”.



Arias, por su parte, está enamorado de su ‘Mona’, Luz Helena, su polo a tierra. Mientras, Estiwar G, en su esquina, pone amor y humor cada noche, la receta perfecta.