Esthercita Forero: una invencible de la música y la vida

Gracias a la canción Mi vieja Barranquilla, de Esthercita Forero, la actriz Jennifer Steffens conservó el contacto con la capital del Atlántico, a donde llegó a vivir desde muy niña y de la que se siente hija más que legítima.

Era –cuenta– como su polo a tierra, su viaje fugaz a la ciudad de sus amores mientras vivió en Bogotá por varias décadas, donde llegó a hacer cine, teatro y televisión, se casó con Pepe Sánchez, con quien tuvo dos hijas, y estableció una casa y un mundo.



Por eso la llena de orgullo representar a la gran compositora en su vida adulta en La invencible Esthercita Forero, serie de Telecaribe que se emite desde este 26 de febrero por el canal regional, a las 8:30 p. m.



La actriz y la compositora sabían de la existencia de cada una, pero no se conocían, hasta que a finales de la década de los años 90, el periodista y cineasta Ernesto McCausland las juntó en su película El último carnaval.



“Esthercita hacía el papel de una vecina, y tuvimos una escena maravillosa juntas en la que jugamos mucho. Yo estaba deslumbrada y ella, también. Y cuando empiezo a buscar material para el personaje, me encuentro con una entrevista en la que ella dice que yo la había ayudado para que todo saliera bien. Por supuesto, me puse feliz”, comenta Steffens.



El personaje se lo propusieron el director de la serie, Mauricio Martínez, y el productor, Yúldor Gutiérrez. “Yo me puse muy contenta y a estudiar mucho su vida, pues realmente mi relación con ella, tras ese breve encuentro, era auditiva y musical”, sigue.

En el camino la sintió muy cercana. “Era tan amena, tan barranquillera, que se me vinieron a la memoria las mujeres de mi familia: mi mamá, mis tías, la otra tía, con esa ciudad latiéndoles. Y Esthercita, maravillosa, su fin fue adorar a Barranquilla, un ser con el don de la palabra y la poesía para hacer sus canciones”.



En el camino de la búsqueda del personaje se encontró con una mujer con un carácter férreo, firme, que lograba lo que se proponía. “Siempre decía que todos sabían de la artista, de Esthercita, pero a Esther Forero persona nadie la conocía, con una vida dura, y también una mujer muy avanzada para su época”, sigue.



Yúldor Gutiérrez, el productor, dice que hacer esta serie es “contar la historia de Barranquilla desde los años 20 hacia adelante, una inmersión en cómo se comportaba la ciudad y ver a Esthercita transitar la ruta para convertir se en su novia eterna”.



Pero antes, en sus inicios, la compositora tuvo que salir de la pobreza y la falta de recursos en el Barrio Abajo. “Fue capaz de enfrentarse a ese mundo de la música tan masculino y tratar de abrirse camino en la década del 40, en la que, además, fue madre soltera, lo que le hizo más difícil su ruta”, sigue Gutiérrez.



Ella, aguerrida, “tomó la vida con mucha claridad y honestidad, sacó su carrera adelante, así como a su hijo y su mamá, que fue su apoyo. Esthercita vivió agarrada de su talento”, agrega.



La compositora viajó también por varios países durante una década. Estuvo en Panamá, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y Nueva York, cantando y dando a conocer su música y los sonidos de la costa norte colombiana.



Gutiérrez cuenta que lo primero que hizo fue acercarse a las personas que más conocieron a Esthercita Forero, fallecida en junio del 2011, a los 91 años.

“Llegué a la casa de sus nietas, Elba y Teresa, a las que ella acogió como sus hijas. A partir de ahí fui encontrando al ser humano que muchas veces sacrificó su talento para entregarse a su familia. Ellas me mostraron a la Esthercita que no conocíamos”.



Agrega que la relación con su mamá fue muy vital, “pues cuando Esthercita tenía cuatro años, el papá las abandona, y se quedan dos mujeres armando y organizando su vida.



En la serie, de 22 capítulos, también actúan Violeta Buelvas e Iris de la Ossa, en el papel de Esthercita niña y joven; Xilena Aycardi, Isamel Barrios, Diana Viveros, Bryan Villa y Fabián Villa, entre otros, una mezcla de actores y equipo de producción costeño con varios que se han venido a Bogotá a aprender y llevar su creatividad a su tierra, y talento local que se ha formado en el canal.



Jennifer Steffens, hoy viviendo en Barranquilla, no puede más que sentirse agradecida de esta oportunidad, que considera un gran regalo en su carrera.



Ella, de algún modo, también es transgresora: “Hija única, me volví actriz cuando esperaban que hiciera otra cosa, y me casé con un hombre que podía ser más que mi papá, pero siempre he sido una convencida de que hay que hacer lo que uno se propone, con tesón y disciplina”.



Este personaje se lo ratifica, porque le permite contar la historia de una mujer que se volvió inmortal con sus canciones. Una mujer a la que el mismo Carnaval de Barranquilla, patrimonio de la humanidad, le hace un homenaje cada año con la Guacherna.

¿Dónde y cuándo?

La serie sobre la vida y obra de Esthercita Forero se emite de lunes a viernes, a las 8:30 p. m., por Telecaribe.



Fue realizada por Colombian Entertainment Films.

