Aquí tenemos la agenda de los artistas principales del Estéreo Pícnic

Un viernes será alternativo (el 3 de abril), con protagonismo femenino liderado por Kacey Musgraves, al igual que diverso de la mano de Pabllo Vittar y con un esperado regreso de The Strokes.



El Estéreo Pícnic se llevará a a cabo el 3, 4 y 5 de abril de 2020 el Campo de Golf Briceño 18 en Sopó

El sábado será la fiesta máxima: el estreno de la leyenda Nile Rodgers y el encuentro entre The Chemical Brothers y el Binomio de Oro de América, con un amplitud de géneros y propuestas.

Rita Ora Foto: SME / WMG

El cierre del FEP2020 será un domingo (5 de abril) de leyenda, con Guns N´Roses en cabeza de un día que promete rock puro; electrónica con Madeon y el pop pegajoso, de la mano de Rita Ora, solo por nombrar algunos..

Por tercera vez la banda roquera se presentará con formación completa en Colombia. Foto: Agencia AFP

Desde el noviembre, a partir de este momento y hasta el 20 de noviembre a las 9:00 a.m. está habilitada la venta de entradas Individuales General por días e Individuales VIP por días para los clientes de los Bancos Aval. A partir del 20 de noviembre a las 9:00 a.m. se abrirá la venta de las entradas Individuales para el público general.



Un nuevo beneficio se suma en esta undécima edición del Estéreo Pícnic: el Descuento Mastercard. Desde el 18 de noviembre y hasta agotar existencias, todas las compras con tarjetas Mastercard de entradas Individuales VIP tendrán un 30 por ciento de descuento.



Estas primeras 48 horas serán exclusivas para tarjetas Mastercard de Bancos Aval. Desde el 20 de noviembre el Descuento Mastercard estará habilitado para el público general si antes no se han agotado las entradas Individuales VIP.



Igualmente, los usuarios de tarjetas de otras franquicias podrán comprar sus entradas VIP sin el descuento.



Las entradas estarán disponibles en entradasamarillas.com y en puntos físicos:

Bogotá: Jumbo. cra 30 (eTicket). Carrera 32 # 17 B – 04



Jumbo Centro Comercial Santa Fé (eTicket). Calle 185 # 43 – 05, Calle 147 # 19-50 (Cedritos), Plaza de las Américas local 4507, Calle 85 # 12 - 25.



Y en Medellín, en Jumbo Las Vegas (eTicket).Carrera 48 # 25 sur 136.



