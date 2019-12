Ester Expósito, la joven española que conquistó Netflix

Antes del estreno de 'Élite', en octubre de 2018, en Colombia el nombre de Ester Expósito era uno más. Sin embargo, la actriz se volvió un fenómeno global junto con sus compañeros de set, quienes interpretan a un grupo de adolescentes con tantos privilegios como problemas por resolver.

En la serie, Expósito da vida a Carla Rosón, una adolescente heredera del marquesado de Caleruega y una bodega de vinos que lleva el mismo nombre. En la realidad, Expósito es una madrileña que a sus 19 años ya alcanzó reconocimiento a nivel internacional y disfruta del momento que está viviendo. “Es lo que siempre me imaginé haciendo y lo que más disfruto en el mundo. Al final, trabajar haciendo lo que uno ama es como si no fuera trabajo”, dice la actriz.



Desde Madrid, donde graba 'Alguien tiene que morir', una serie de Netflix dirigida por Manolo Caro ('La casa de las flores'), que se estrenará en 2020, Expósito habló con EL TIEMPO sobre su salto a la fama y la tercera temporada de 'Élite'.

Desde pequeña estuvo en cursos de interpretación. Es decir, su sueño siempre fue actuar...

Desde pequeña quería ser actriz, nunca quise ser otra cosa, siempre lo tuve muy claro. Hice teatro en el colegio e iba a escuelas de interpretación. Quería trabajar desde pequeña, pero mis padres no me dejaron porque consideraron que tenía que estudiar como cualquier niño normal. Hoy me parece que fue una gran decisión de su parte.

Cuando cumplí los 14 años conseguí una representante y empecé a trabajar. Pero también seguí formándome y haciendo teatro.



En Latinoamérica, Élite se convirtió en un fenómeno de masas. ¿Cómo llegó usted a esta serie?

Llegué por mi representante. Cuando nos contactaron tenían mucha prisa y necesitaban que hiciera el casting al día siguiente porque ya tenían a casi todos los personajes y prácticamente el único que les faltaba era Carla, habían hecho muchas pruebas y no la encontraban.



Tenía que aprenderme todo en una tarde y hacer el casting en la mañana siguiente, así que me estresé mucho porque dije ‘madre mía, qué poco tiempo’. Me pilló de sorpresa.

A la mañana siguiente fui a hacerlo y la verdad es que salí con una buena sensación. En menos de una semana nos llamaron para decirnos que ya estaba confirmado y que no tenía que hacer más pruebas. Fue un momento muy emocionante. Enseguida empezó el proceso de ensayos.

¿Qué estaba pasando en su vida en ese momento?

Acababa de hacer una película en Sevilla junto a Julián Villagrán, Cuando los ángeles duermen, entonces había vuelto al instituto a segundo de bachillerato después de los dos meses de rodaje y estaba en el proceso de casting de otra película, Tu hijo, que hice al mismo tiempo que Élite.



Pero cuando me escogieron para Élite tuve que dejar el instituto porque me era imposible ya que tenía que rodar varios días todas las semanas.

¿Se imaginó que Élite tendría el éxito que logró?

Cuando me llamaron no tenía idea de la magnitud del proyecto ni la repercusión que iba a tener. Pero sí había muchas expectativas y muchas ganas de que fuera una producción que llegara a muchos países y a todo tipo de públicos y demostrara que una serie de adolescentes no solo la tenían que ver jóvenes, porque eran historias profundas, no superficiales, que rompían con los estereotipos.



Luego, la realidad superó las expectativas y el éxito que tuvo la serie fue todavía mayor de lo que podríamos llegar a imaginar.



¿Cómo construyó el personaje de la marquesita?

Los personajes los construimos en ensayo todos juntos, que fue algo muy interesante porque normalmente construyes el personaje solo, en tu casa, imaginándote su vida. Lo que hacíamos era aportar cosas de nuestras vidas que podían servir para la carga interpretativa de cada personaje e imaginarnos juntos su pasado, lo que pudo haber vivido y la razón por la que son lo que son. Descubrir sus objetivos en la vida, sus angustias, ambiciones e inseguridades. Y, sobre todo, trabajarlos mucho desde la fragilidad. Bueno, yo la trabajé mucho desde esa fragilidad interna que no se deja ver en el exterior.

¿Cómo cambiaron su vida y su cotidianidad después de la serie?

Cambió completamente en todos los sentidos. En redes sociales, en el día a día, en cada salida a la calle. Pero bueno, eso es a lo que más cuesta acostumbrarse, pero yo intenté prepararme para ello antes de que ocurriera. Con calma y tranquilidad, y digiriéndolo poco a poco. Pero, sobre todo, me quedo con el hecho de que ha cambiado mi vida profesional, las puertas que se han abierto, y que mi trabajo se haya podido ver en otras partes del mundo es un lujo y me siento muy afortunada.



¿Cómo fue la grabación de la tercera temporada de Élite?

La grabamos justo después de la segunda y se estrenará el año que viene. Es una temporada muy diferente a las otras dos. Es más compleja y retorcida en cuanto a sentimientos y conflictos de los personajes, es como más íntima. Entonces entre eso y que se cierra un ciclo en la trama, ya veréis por qué, pues fue muy emotiva.

Entre la segunda y la tercera temporada estuvimos grabando ocho meses, por lo cual estábamos muy cansados. Hubo como unas semanas de descanso en la mitad, pero no fue ni un mes. Prácticamente fue todo de un tirón, pero para mí ha sido la más emocionante y la más ‘montaña rusa’. Es una temporada que nos va a emocionar a todos.

'Elite es una serie que narra la cotidianidad de una de las escuelas más prestigiosas de España en la que reina la hipocresía y la rivalidad. Foto: Netflix

He visto un par de polémicas que han surgido por comentarios machistas hacia usted. ¿Cómo enfrenta esto?

Por dentro, cuando pasan esas cosas, me pongo muy nerviosa porque no soy tolerante a esos comentarios ni creo que haya que serlo, pero al final no hay que darle importancia. Simplemente hay que seguir tomando conciencia y que estas cosas sirvan para ver que aún queda mucho por hacer y que el feminismo es muy necesario. Hay mucha gente que parece que todavía vive cuatro siglos atrás. El machismo sigue estando muy presente en la sociedad en muchos niveles.



¿Con qué sueña para su futuro profesional?

Mi sueño sigue siendo el mismo desde que era una niña, que es poder vivir de esto. Es lo único que me apasiona: interpretar, poder trabajar mucho, encarnar distintos personajes, enriquecerme con ellos, adquirir más experiencia e ir creciendo como actriz. Y sí, ahora lo estoy cumpliendo, pero quiero que sea un sueño que dure para toda la vida.

Actualmente está grabando Alguien tiene que morir. ¿Qué puede contarnos sobre esta producción?

Esta quedando muy especial. El guion es brillante y la historia me parece increíble. Manolo Caro está haciendo algo precioso con la serie y con todos los personajes. Hay un ambiente maravilloso, estoy aprendiendo muchísimo y estamos disfrutando un montón hacer nuestros personajes, que son muy divertidos de interpretar. Se estrena el año que viene y es como un thriller drama. Cuenta una historia muy necesaria, aquí en España, en los años 50, y puede gustar mucho porque es intrigante. Con muchas ganas de terminar de grabar, de que se monte y la pueda ver la gente.



¿Ha recibido comentarios de seguidores en Colombia? ¿Planea visitar el país?

Sí, tengo muchos seguidores de allí y muchas ganas de ir a Colombia porque me han contado que es increíble y creo que la voy a pasar muy bien porque a mí me encanta la música latina y allí se baila mucho, eso lo sé. De verdad que me lo imagino y es muy mi tipo. Me encanta bailar.

ADRIÁN DAVID OSORIO RAMÍREZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

@adriianosoriio