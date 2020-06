Estefanía Godoy: volver a actuar desde la casa

No fue falta de trabajo. Parar fue una decisión que la actriz Estefanía Godoy tomó con su esposo, el también actor Variel Sánchez, y se debió a la llegada de sus dos niños, que hoy tienen 4 años y uno y medio.

“Se trató de una pausa que hice debido a la maternidad, que he vivido a mi manera. Pienso que no lo habría podido hacer de otro modo. Otras mujeres lo consiguen, yo no”, afirma.



Para ella, “mucha presencia mía en el hogar me ha generado tranquilidad, y convertirme en mamá dio paso al nacimiento de una nueva persona. Pero no consideré un adiós a mi carrera, fue una pausa, y tuvimos la ventaja de que Variel no ha parado en estos años, lo que nos dio seguridad”, cuenta.



Sin embargo, se decía a veces que qué bueno que el set de grabación estuviera en su casa, “como una utopía, ¿no?”. Pero la vida se lo hizo realidad con Confinados.

(Además: 'Nos ha sorprendido a todos': padre de Daniella Álvarez sobre cirugía).



Un día, Cabeto (Carlos Alberto Galeano), el mánager de Variel, llamó al actor para hablarle de esta comedia de RCN, que va los domingos a las 8 p. m. y tenía una condición: los protagonistas debían ser pareja porque se iba a grabar en la casa de cada uno, por la pandemia.



Godoy se puso feliz y antes de que tuviera tiempo de pensarlo de nuevo, ya estaba grabando.



“Me hice un cambio de look. Venía de una maternidad no hace mucho, sin mucho tiempo para arreglarme; aunque, repito, sé que hay mujeres que lo consiguen, yo no. Fue volverme a maquillar, a aprender libretos, en fin, y siento que me ha sentado bien”.



(Siga leyendo: Encuentran en Antioquia el cuerpo de estudiante desaparecida en Caldas).



De paso, tuvo que abrir el clóset y seleccionar la ropa para su personaje, e ir un día de pico y cédula a la casa de su cuñada para que le prestara una maleta de blusas, pantalones, faldas y accesorios más acordes con su caracterización de Valentina, su personaje.

Y quedó lista esta mujer que estudia en España y decide regresar al país a pasar la cuarentena, pero que cuando llega se entera de que su amiga Lulú (Juliana Galvis) le ha subarrendado su apartamento a un personaje bien difícil: el Negro Contreras (Variel), cuyo negocio de trago anda mal por la emergencia.



Aunque quiere sacarlo, no puede: hay un contrato de por medio; él pagó por adelantado y, como ella queda en cuarentena por venir de Europa, él puede estar contagiado.



“Ha sido un experimento de improvisación en todo: aunque del canal nos dijeron que nos traían equipos y luces, tenemos dos niños y necesitamos entender que estamos en confinamiento, más que otras personas. Así que lo hemos hecho todo en la casa, sin problemas”.



((Le puede interesar: Ricky Martin: "Yo me voy a volver a casar en grande").



El cuidado de los hijos tampoco ha sido problema. Hace un tiempo, los Sánchez Godoy decidieron irse a vivir a una zona rural a la que también se trastearon, hace poco, los papás de Sánchez, que están pendientes de Valentín y Ramón.



“Estamos todos en la casa, y hasta tengo tiempo de pasar algunos ratos con ellos, aunque las jornadas de grabación son largas”, cuenta.

El entretenimiento cambió y ahora tiene mucho de virtual, pero sigue siendo una forma de acompañar a la gente FACEBOOK

TWITTER

Godoy, nacida en Bogotá en 1983, empezó en la actuación en Jack el despertador, programa de la franja infantil de RCN, donde conoció a Sánchez. “Para nadie es un secreto que soy mayor que él, pero siempre me dijo que yo era su amor platónico.

Luego nos reencontramos en la segunda temporada de A mano limpia, y ahí ya fue el amor total después de ser amigos un tiempo”, dice.



Godoy piensa que es un buen momento para regresar porque además, la vida le sigue

dando opciones: una obra de teatro en la que los actores también estarán en su casa y que pronto verá la luz en un escenario virtual.



“El entretenimiento cambió y ahora tiene mucho de virtual, pero sigue siendo una forma de acompañar a la gente, para que piense, vea y sienta otras cosas, y eso es importante”.

¿Dónde y cuándo? 'Confinados’ se emite los domingos, a las 8 p. m., por el canal RCN.

CULTURA