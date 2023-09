"Creo que este momento es el principio de la carrera. Así lo veo", dijo Esteban Pedraza, director y guionista colombiano del corto 'Bogotá Story', con una gran sonrisa. Dicho producto audiovisual, inspirado en la decisión familiar de abandonar o no una Colombia violenta para emigrar a los Estados Unidos, fue nominado en la categoría a mejor corto en el prestigioso Festival de Venecia.



Sin embargo, esto no fue lo único, pues se llevó el mérito de haber sido el único latinoamericano en quedar seleccionado para dicha sección.

El filme narra el dilema que enfrenta una pareja de jóvenes padres en medio de una Bogotá marcada por la violencia del narcotráfico en 1992, en la que los carros bomba y el miedo inundaban la ciudad. Pilar, la madre, se le presenta la oportunidad de hacer una pasantía en Estados Unidos, pero su esposo, Alejandro, se muestra renuente a abandonar su ciudad natal.



La presión de tomar una decisión llevará a la pareja al borde de un precipicio emocional. Mientras tanto, en su hogar, surgen otros problemas de la época, como la escasez de suministros básicos como luz y agua.

La película resume una experiencia mundial común. Foto: Bogota Story - Esteban Pedraza

La coproducción entre Colombia y Estados Unidos, protagonizada por Catalina Rey y Víctor Tarazona, contó con la producción de Diana Patiño y la dirección de fotografía de Ryan Marie Helfant. Sin embargo, la idea detrás nace de Pedraza y su inspiración en las historias de antaño.

Nació en 1990 en Nashville, Estados Unidos, y aunque descubrió su pasión por el séptimo arte a la edad de los 18 años, desde ese momento no volvió a dejar la cámara. Ahora, 33 años después, toma el relato de sus padres para poder conectarse con sus raíces y mostrar una realidad complicada entre dos mundos: el de las aspiraciones y el de la violenta realidad.

“Después de hacer películas durante casi una década, ‘Bogotá Story’ es la primera que me transporta a mis raíces en Colombia. Aunque es ficticia, es una película muy personal, inspirada en mis padres y los desafíos que no recuerdo haber vivido cuando era bebé”, declaró en una carta publicada en la página oficial del corto.

Una madre joven de Bogotá recibe una oportunidad de pasantía en los EE. UU. y debe decidir entre su sueño y su familia. Foto: Bogota Story - Esteban Pedraza

Ahora, con el cortometraje de 15 minutos compitiendo en la categoría ‘Horizonte’, Pedraza pone sobre la mesa temas y preguntas relacionadas con el deber a nuestras familias versus nuestro deber a nosotros mismos.

¿Cómo describiría su estilo y enfoque como director?

El estilo ha venido evolucionando a través del tiempo, de la experimentación y la inspiración. Yo creo que en este momento con 'Bogotá Story' he encontrado un estilo que quiero seguir definiendo, el cual está ligado con el cine arte.

En términos de la manera, el ritmo de la película es un poquito más lento, pero también la historia se mueve. Se combinan los sentimientos y sentidos del cine de arte, que es un cine más contemplativo, un poco más melancólico. Pero al mismo tiempo cuento una historia completa.

La historia va enmarcada en el año 1992, un momento en el que Colombia vivía bajo la sombra de la violencia del narcotráfico. ¿Por qué este momento y no otro?

Ese momento es especial. Fue elegido porque la película está inspirada en la historia de mis padres. Cuando yo era bebé, y estábamos viviendo en Bogotá, ellos tenían otros planes para el futuro, pero tenían en su día a día esa amenaza de la violencia del narcotráfico.

Una madre joven de Bogotá recibe una oportunidad de pasantía en los EE. UU. Foto: Bogota Story - Esteban Pedraza

Eso fue algo muy importante. Pero también siento que la gente alrededor del mundo conoce a Colombia muchas veces por esa época, entonces lo que buscaba presentar era la vida cotidiana de ese momento, sin exaltar o glorificar a los narcotraficantes, sino mostrar el día a día de los bogotanos en los años 20. Era mostrar el otro lado.

¿En qué momento de su vida toma la decisión de contar esta historia?

Cuando me obsesiono con una historia es más que nada por el dilema moral de un personaje, especialmente por los conflictos internos de los protagonistas. Entonces vi una oportunidad de conflicto con Pilar, la mamá, y no podía dejar de pensar en ello. Fue ahí, cuando pensé eso, que todo comenzó.



Además, siempre busco contar un conflicto externo que aumentan los dilemas de los sujetos y siento que la época funcionó muy bien.

¿Cuándo decidió que se iba a dedicar al cine?

Yo decidí que quería ser artista un poco tarde, en comparación con otras personas. Lo decidí a los 18 años, después de tomar una clase de expresión oral y que mi maestra me dijera que debía ver algunas materias de teatro. Entonces me enamoré del cine, la literatura, de absolutamente todo.

Muchas personas, especialmente profesores, me alentaron a descubrir eso. Entonces ahí comenzó todo.



De hecho, la segunda película que hice fue para entrar a la New York University fue con una cámara que mi mamá me dio para mi cumpleaños, de esas que tenían casetes.

¿Cómo recibió la noticia de la nominación al Festival de Venecia?

Estaba dormido en mi departamento en Nueva York cuando sucedió. Yo creí que ya podíamos descartar a Venecia porque solamente faltaban como dos semanas para que anunciaran a los nominados y no nos habían dicho nada. De hecho, pensé que nos iban a entregar una carta de rechazo.

Pero al despertarme, vi varias llamadas perdidas de mi productora Diana Patiño, quien estaba en Cuba, ya despierta, en ese momento. Entonces la llamé y comenzamos a llorar, porque nosotros teníamos la meta de llegar al Festival.

Digamos que fue algo que siempre imaginé, una y otra vez, por meses, y esa angustia de esperar… cuando sucedió fue una sensación muy bella.

¿Cómo se sintió al ser el único latino nominado?

Estando en Venecia nos dimos cuenta de que éramos el único corto nominado de América. Eso para mí es un poco simbólico porque yo siento que vengo de las dos partes del continente, sur y norte.



Es increíble, sobre todo representando a Colombia. Es muy bello y es un honor. Poder ver la bandera y estar allí fue algo muy mágico. De hecho, gracias a esto he conocido a varios colombianos que han resonado con la película y eso me llena de orgullo.

Y aún más, como crecí y viví en Nashville, Texas, tenía el miedo de que mi mirada fuera muy alejada de la realidad del día a día de los bogotanos. Pero, por el contrario, está resonando mucho.

Si pudiese decirle algo al Esteban que comenzó en el 2009, ¿qué sería?

Le diría "por favor, no cambies absolutamente nada". Cuando yo tenía 19 años y estaba entrando a la universidad, creía mucho en mis sueños y quería ser un cineasta, un autor como los grandes del cine que amaba.

También le diría que en 14 años vas a estrenar en Venecia, vas a tener el mismo sueño y va a ser aún más fuerte.

¿Qué consejos le daría a los jóvenes latinos que aspiran incursionar en el mundo del cine?

Yo creo que este momento es el principio de la carrera. Así lo veo. Hace 10 años me gradué de la universidad y dese entonces he estado haciendo películas y ganando dinero editando comerciales, o cualquier cosa, como haciendo domicilios... viviendo en apartamentos un poco extraños y sin ventanas.



Pero todo detrás de una meta, para tratar de conectar a la gente a través de una obra de arte, que es algo que vale la pena. Entonces, tienen que saber en su corazón que vale toda la pena del mundo, porque al final el dolor de no hacerlo es más grande que de hacerlo.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

@laura_bqz

