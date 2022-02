Desde que Marvel publicó en todas sus redes sociales el primer tráiler de Doctor Strange en el multiverso de la locura, la segunda película en solitario del personaje interpretado por Benedict Cumberbatch, realmente se activó la locura entre los fanáticos.



Ese adelanto fue presentado de forma oficial como una de las escenas poscréditos de 'Spiderman: no way home', película que cierra la trilogía protagonizada por Tom Holland y que recupera a los villanos de franquicias pasadas comoel Duende Verde, Doctor Óctopus y Electro.

"El Multiverso es un concepto del que conocemos terriblemente poco". Mira el nuevo adelanto de #DoctorStrange en el Multiverso de la Locura, de Marvel Studios.



En el video, de un poco más de dos minutos, se oyó la voz de Strange refiriéndose a los sucesos más recientes de la película del Hombre Araña. "No lances ese hechizo, es muy peligroso" y "'Multiverso' es un concepto del que conocemos terriblemente poco" son algunas de las palabras pronunciadas.

​También se ve la ciudad que está desintegrándose y al Sanctum Sanctorum con un aspecto lúgubre. Además se muestran personajes conocidos como Wanda (Bruja escarlata), quien jugará un papel importante en la película tras ser contactada por Strange luego de los eventos de la serie de Disney+ 'WandaVisión'.



Además, se introduce a un nuevo personaje: América Chávez. Esta joven heroína tiene la habilidad de crear portales para viajar a otras dimensiones. Además, puede volar y posee resistencia, fuerza y velocidad sobrehumana. Al igual que se muestra al Hechicero Supremo luchando contra Karl Mordo, el monje que lo llevó ante 'The Ancient One' y que luego se declaró en cisma, en la primera película.



Finalmente, se ven dos Strange, uno de ellos con un aspecto siniestro que no deja claro si se trata de la variante conocida en la serie 'What if?' o de una versión nueva y malévola.



La película será estrena el próximo 5 de mayo y estará disponible solo en cines.y expondrá las realidades y los conflictos que se viven en esos contexto, la base esencial de lo que es el Multiverso.